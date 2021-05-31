Автомобилисты на Bus Lane: в МВД обратились к казахстанцам

В МВД обратились к казахстанцам по обсуждению вопроса о допуске автомобилистов на полосы для общественного транспорта (Bus Lane) вне часов пик. В ведомстве заявили, что целесообразность нововведения будет рассматриваться госорганами с учетом общественного мнения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Вопрос движения автомобилей на полосе для общественного транспорта. В настоящее время заинтересованными государственными органами прорабатываются вопросы эффективного выстраивания автомобильных потоков в городах, в том числе с изучением возможности использования автомобилями вне часов пик и в выходные дни специально выделенных автобусных полос. Министерством внутренних дел как уполномоченным органом в сфере обеспечения дорожной безопасности предварительно подготовлены возможные поправки в правила дорожного движения", - сказал официальный представитель МВД Нурдильда Ораз на брифинге ведомства.
Проект размещен на информационном портале
"Открытые НПА" для публичного обсуждения.
"Местными исполнительными органами, которые законодательно являются ответственными за организацию дорожного движения и управление улично-дорожной сетью в населенных пунктах, анализируется общая загруженность улиц, интенсивность движения и пропускная способность полос для общественного транспорта, в том числе на основе соответствующих экспертиз.
Все собранные материалы, включая результаты публичного обсуждения, изучения международного опыта, вносятся в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, являющееся уполномоченным органом по реализации государственной и научно-технической политики в сфере автомобильных дорог, транспорта и перевозок", - добавил Нурдильда Ораз.
В МВД заявили, что целесообразность внесения соответствующих поправок в законодательство будет рассматриваться государственными органами по мере обобщения и анализа собранных материалов, на основе мнения общественности.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сайт eGov, где идет обсуждение постановления о допуске автомобилистов на полосы для общественного транспорта (Bus Lane) вне часов пик, заполонили боты, которые массово пишут одобрительные комментарии, чтобы заглушить недовольство настоящих пользователей.
Напомним, 22 апреля Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимам решить вопросиспользования автобусных полос вне часов пик и в выходные дни. Он отметил, что подобная практика распространена в Москве, Стамбуле и Париже.
17 мая проект постановления о правилах дорожного движенияопубликовалина сайте "Открытые НПА". Позже председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Баймукашев заявил, что ведомство"обязательно будет учитывать общественное мнение"при решении вопроса о допуске автомобилистов на Bus Lane.
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