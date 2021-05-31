МВД предупредило иностранцев об окончании сроков временного пребывания в РК

Официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз во время брифинга напомнил об окончании сроков временного пребывания в Казахстане для иностранцев, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Пятого июня заканчивается срок временного пребывания иностранцев на территории Казахстана, который был продлен решением межведомственной комиссии в декабре 2020 года в связи с пандемией. В настоящее время 460 тыс. иностранцев узаконили свое пребывание в стране. Полицией им были выданы разрешения на временное проживание, на работу, на воссоединение семьи, на учебу, лечение, выданы и продлены визы 6,5 тыс. человек", – сообщил спикер.



По его словам, 560 тыс. иностранцев выехали на родину. Наряду с этим обеспечено возвращение из России контролируемым транзитным проездом 35 тыс. граждан Центральноазиатских стран.



"Эта работа была высоко оценена посольствами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а также Российской Федерации. Для того, чтобы с 5 июня 2021 года не быть привлеченным к административной ответственности, иностранцам, находящимся в нашей стране, сроки разрешительных документов которых истекли или истекают, необходимо обратиться в миграционную службу для своевременного урегулирования своего правового статуса в компетентных органах", – заключил Нурдильда Ораз.