"Любимый учитель". 26-летний педагог погиб, спасая детей на Чарыне

26-летний учитель гимназии № 199 Алматы Мерей Ибрагимов погиб при спасении ученицы на Чарынском каньоне, передает Tengrinews.kz.В Управлении образования Алматы сообщили, что погибший педагог Мерей Ибрагимов преподавал художественные дисциплины. Его общий педагогический стаж - 5 лет. В школе № 199 он проработал 3 года.Его характеризуют как очень ответственного педагога, любимого учителя всех без исключения учеников."Мастер своего дела, выпустил не одно поколение выпускников. Особенная яркая творческая личность, лидер по жизни, целеустремленный, всегда подарит всем свою улыбку, душа компании", - отметили в управлении образования.Со слов очевидцев, в момент трагедии Мерей Ибрагимов помогал детям, отметили в ведомстве.30 мая при проведении наземных поисково-спасательных работ методом визуального осмотра береговой линии вдоль реки Чарын была обнаружена девочка 2010 года рождения.29 мая в 13.35 в Уйгурском районе Алматинской области ее унесло грязеселевым выбросом по нижней части Чарынского каньона. В результате трагедии пострадали шесть человек и двое погибли.