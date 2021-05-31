Какие изменения ждут казахстанцев в июне

Информацию об изменениях, которые произойдут в казахстанском законодательстве с июня 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.



Вакцинация



С 1 июня вакцинированным будут выдавать справки на бумажном носителе, лицам с ограниченными возможностями из числа инвалидов вакцинацию организуют с выездом на дом.



Социальная помощь



Для получения социальной помощи в период обучения гражданам придется представить оригиналы.:



- свидетельств о рождении - для детей из многодетных семей;

- справки об утверждении опеки (попечительства), патронатного воспитания - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях;

- справки об инвалидности - инвалидам и инвалидам с детства, детям-инвалидам или копия медицинского заключения психолого-медико-педагогической консультации для детей с ограниченными возможностями в развитии.



Ранее требовались только копии этих документов.



Обмен валюты



Непредставление документа, удостоверяющего личность клиента является основанием для отказа в совершении обменной операции.



Медицина



Персональные данные пациента будут включать в электронные информационные ресурсы субъектов здравоохранения при оказании дистанционных медицинских услуг.



Минздрав утвердил Казахстанский национальный лекарственный формуляр, в котором содержится информация о торговом наименовании, лекарственной форме, дозировке, объеме и регистрационном удостоверении лекарственных средств.



Образование



Документом, подтверждающим трудовую деятельность обучаемого во время прохождения производственной практики, станет договор о дуальном обучении.



Расходы предприятий при дуальном обучении будут возмещаться в соответствии с Методикой подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также высшего и послевузовского образования с учетом кредитной технологии обучения.



Экспертизу типовых учебных планов и учебных программ будет проводить экспертная группа, в состав которой войдут педагоги, прошедшие обучающие курсы, имеющие стаж работы по специальности не менее 10 лет, квалификационную категорию "педагог-исследователь" или "педагог-мастер", и из числа ученых, имеющих степень доктора или кандидата наук, степень доктора философии (PhD) /доктора по профилю.



К проведению экспертизы привлекаются также победители республиканских конкурсов "Лучший преподаватель", "Лучший педагог", обладатели национальной премии "Учитель Казахстана".



МОН внес изменения в Правила по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек государственных организаций образования.



В качестве учебной и учебно-методической литературы на электронных носителях считаются следующие материалы:



- тексты учебников, учебно-методическая литература, в виде учебной информации, предусмотренной в качестве обязательных в программах дисциплин;

- обучающие программные средства и цифровые учебники, предназначенные для освоения знания в диалоговом режиме с компьютерной техникой;

- тестирующие программные средства, предназначенные для рубежного и итогового контроля знаний студентов по дисциплинам специальности;

- видеофильмы и учебные материалы, записанные и воспроизводимые с использованием электронных технических средств обучения.



Выборы



Согласно поправкам в Конституционный закон о выборах, графа "Против всех" добавится в избирательных бюллетенях всех уровней, снижается порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис Парламента и маслихаты – с 7% до 5%.



Законом закрепляется проведение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков сельских округов.



Также внесены изменения в ряд сопутствующих законов. Так, полномочия избранного акима города районного значения, села, поселка, сельского округа начинаются с момента его регистрации территориальной избирательной комиссией.



Оценочная деятельность



Оценщиков обязали предоставлять информацию о своей деятельности согласно новой форме. Форма заполняется палатой оценщиков и предоставляется в Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

Деятельность банков, МФО, коллекторов



Кредитные истории казахстанцев, погасивших кредиты и не имеющих задолженностей, будут храниться не 10 лет, а 5.



Введен запрет коллекторам на взаимодействие с должниками с чужих телефонных номеров.



Микрофинансовая организация при размещении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по микрокредиту, обязана указывать годовую эффективную ставку вознаграждения.



Инвестиции



Заявка для выдачи ходатайства на получение инвесторской визы для нерезидентов РК, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории РК, подается заявителем на Портал.



К ней достаточно приложить электронные копии подтверждающих документов.



Ранее подать заявку можно было также через госкорпорацию "Правительство для граждан", а для сверки надо было предоставить оригиналы документов.



Импорт товаров



Произошли изменения в порядке оформления талона о прохождении государственного контроля на границе.



На основании данного талона определяется дата пересечения товаром Государственной границы РК, что в свою очередь влияет на определение даты принятия налогоплательщиком на учет импортированных товаров.



В частности, уточнено, что в случае если товар принадлежит нескольким налогоплательщикам, перевозчик или лицо, ответственное за товар, оригинал талона передает налогоплательщику при первой доставке товара, остальным налогоплательщикам передает копии талона.



Утилизационный сбор



Изменена Методика расчета платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования или утилизации отходов.



Теперь производители и импортеры продукции (товаров) в упаковке для исчисления суммы платы вправе использовать информацию из справочника усредненных показателей массы единиц упаковки продукции или продукции, предусмотренных в перечне продукции, на которую распространяются расширенные обязательств производителей (импортеров).