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Желанный третий ребенок: Китай улучшит свою демографию

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:12
Желанный третий ребенок: Китай улучшит свою демографию
Фото из открытых источников
Китайское правительство поддержит пары, которые решили завести третьего ребенка, передает Синьхуа Новости.

Китайские власти полагают, что эта инициатива поможет стране бороться со старением населения, а также сохранит преимущества Поднебесной в части кадрового потенциала.

О планах ослабить контроль за количеством детей правительство КНР задумалось еще несколько лет назад. Например, в недавнем прошлом были распущены некоторые отделы в Национальной комиссии здравоохранения, которые отвечали за вопросы планирования семьи. Взамен было создано новое управление — Комитет по мониторингу численности населения и развития семьи, отвечающее за повышение рождаемости.

По данным портала CountryMeters, население Китая составляет 1,4 млрд человек. Средний возраст местных жителей составляет 37 лет, а продолжительность жизни — 74 года.

Ранее китайские власти отметили признаки старения населения Поднебесной. Количество граждан в возрасте 60 лет составляет 264 млн человек. Это на 5,44% больше, чем в 2010 году.


Источник: liter.kz
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