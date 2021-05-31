Желанный третий ребенок: Китай улучшит свою демографию

Китайское правительство поддержит пары, которые решили завести третьего ребенка, передает Синьхуа Новости.
Китайские власти полагают, что эта инициатива поможет стране бороться со старением населения, а также сохранит преимущества Поднебесной в части кадрового потенциала.
О планах ослабить контроль за количеством детей правительство КНР задумалось еще несколько лет назад. Например, в недавнем прошлом были распущены некоторые отделы в Национальной комиссии здравоохранения, которые отвечали за вопросы планирования семьи. Взамен было создано новое управление — Комитет по мониторингу численности населения и развития семьи, отвечающее за повышение рождаемости.
По данным портала CountryMeters, население Китая составляет 1,4 млрд человек. Средний возраст местных жителей составляет 37 лет, а продолжительность жизни — 74 года.
Ранее китайские власти отметили признаки старения населения Поднебесной. Количество граждан в возрасте 60 лет составляет 264 млн человек. Это на 5,44% больше, чем в 2010 году.
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