Желанный третий ребенок: Китай улучшит свою демографию

Китайское правительство поддержит пары, которые решили завести третьего ребенка, передает Синьхуа Новости.



Китайские власти полагают, что эта инициатива поможет стране бороться со старением населения, а также сохранит преимущества Поднебесной в части кадрового потенциала.



О планах ослабить контроль за количеством детей правительство КНР задумалось еще несколько лет назад. Например, в недавнем прошлом были распущены некоторые отделы в Национальной комиссии здравоохранения, которые отвечали за вопросы планирования семьи. Взамен было создано новое управление — Комитет по мониторингу численности населения и развития семьи, отвечающее за повышение рождаемости.



По данным портала CountryMeters, население Китая составляет 1,4 млрд человек. Средний возраст местных жителей составляет 37 лет, а продолжительность жизни — 74 года.



Ранее китайские власти отметили признаки старения населения Поднебесной. Количество граждан в возрасте 60 лет составляет 264 млн человек. Это на 5,44% больше, чем в 2010 году.