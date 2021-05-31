Протесты дальнобойщиков: решение пообещали принять за 2 недели

В нацкомпании "КазАвтоЖол" заявили, что вопрос снижения тарифов для дальнобойщиков будет решен в течение двух недель, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам заместителя председателя правления "КазАвтоЖола" Талгата Смагулова, сейчас рабочая группа при Министерстве индустрии и инфраструктурного развития обсуждает требования водителей большегрузов.



"Они (дальнобойщики. - Прим.) просят снизить тариф с постепенным дальнейшим увеличением. Сейчас тариф варьируется от 5 до 25 тенге за километр при предоплате (в зависимости от класса большегрузов) и 37 тенге за километр при постоплате. Водители просят, чтобы на всех было 5 тенге за километр. Вопрос понижения тарифа будет обсуждаться на уровне министерства, решение будет принято в течение двух недель", - сообщил Смагулов на встрече с журналистами.



Накануне дальнобойщики вышли на протест в нескольких регионах Казахстана. В Нур-Султане водители в знак протеста перекрыли движение на выезде из столицы.



Как пишет "Мой город", на окраине Уральска 30 мая собрались более полусотни дальнобойщиков, чтобы выразить свое возмущение по поводу внедрения платной системы проезда для большегрузов.



Акция протеста в ЗКО продолжилась 31 мая. Они написали письмо на имя председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол". В нем они прописали все свои требования и отметили, что при положительном решении готовы заплатить за проезд. Но не 25 тенге за километр, как изначально говорилось, а по 5 тенге.



"О каких платных дорогах может идти речь, если каждый автовладелец платит налог на авто. 25 тенге за километр - это очень дорого. Все существующие дороги были построены на деньги государства, то есть на налоги наших отцов и дедов. Пока вы не приведете в порядок дороги, пока вами не будет развита инфраструктура на платных участках, пока не будет обеспечена безопасность, мы не будем ничего платить. Мы приглашаем вас на совместный рейд по всем направлениям, которые вы планируете сделать платными. Кстати, абсолютно бесплатно, и даже готовы обеспечить вас обедом и ужином", - написали дальнобойщики.



По мнению водителей, все платные дороги должны быть капитально отремонтированы под международные стандарты, должны быть снабжены чистыми туалетами, освещены, а также на всех платных участках должны быть установлены снегозащитные ограждения.