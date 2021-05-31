«Смерть придет раньше пенсии». Казахстанские женщины требуют снизить пенсионный возраст

Они создали движение, набирающее серьезные обороты, а вскоре готовятся писать петицию. Женщины даже заручились поддержкой депутата Мажилиса



Главный посыл этих женщин прост – они хотят пожить немного на пенсии, а не умереть на работе. Вместо того, чтобы нянчиться с внуками, лечить букет болячек или просто разъезжать по санаториям, бабушки вынуждены ковылять на работу. Зачастую с ничтожно маленькой зарплатой. Правда, большинство будущих пенсионерок не хотят мириться с такой реальностью. В надежде, что их услышат, они создали собственное движение, к которому каждый день присоединяется по несколько сотен человек из самых разных уголков страны. Своей болью они поделились с Роминой Макаримовой, обратившись в редакцию Azattyq Rýhy.



Попивать бокал вина, сидя в «летнике» на тесной улочке или открывать мир в турпоездках – европейская старость нашим пенсионерам и не снится. Единственное, о чем они мечтают – дожить бы до пенсии, которая каждый год маячит где-то вдали и все никак не наступит.



«Вы не поверите, но я мечтаю о пенсии. Но мне работать надо еще 3.5 года. Я со страхом об этом думаю. Мне сейчас 58 лет, а я чувствую, что даже до 60 не доживу. Каждую ночь со страхом засыпаю. Иногда хочется бензином себя облить, и пойти сжечь себя перед чиновниками. Но перед этим написать, что умерла только потому, что не дожила до пенсии. Очень сложно работать женщинам до 63 лет, когда они все на себя взваливали – и детей, и работу, и дом. Поэтому я думаю, что смерть придет к нам раньше пенсии», – делится своими переживаниями жительница Нур-Султана Лейла Оспанова.



Лейла Сапаровна рассказала, что работает с 17 лет. Высшего образования нет. Всю жизнь трудилась в кафе, но в 40 лет пришлось уволиться – артроз и артрит начали медленно разрушать суставы.



«Я одна вырастила двоих детей, все таскала на себе, а еще жила 16 лет в Семипалатинске в зоне повышенной радиации. Может это тоже повлияло. В итоге руки у меня просто начали отказывать. На обе руки я перенесла операции, мне нельзя ничего тяжелее булки хлеба поднимать. Я даже платье сама не могу надеть. Сейчас я с большим трудом работаю диспетчером в КСК на мизерной зарплате. Еле как хожу на работу, а там целый день слышу негатив, люди на мне отрываются», – продолжила Лейла Оспанова.



Истории у всех опрошенных женщин абсолютно одинаковы. Они бы и рады продолжать работать, да здоровье стало серьезно подводить. Но даже если физическое состояние позволяет, то найти работу – становится чем-то из области фантастики.



«После 40 на работу женщин не берут, устроиться практически невозможно. На собеседованиях отказывают, как только слышат возраст. Даже в технички мою знакомую не взяли. Сказали, что им нужны помоложе. Если подняли пенсионный возраст, наверное, надо было обеспечить всех работой. А они возраст подняли, но не подумали, а на что же женщины будут жить», – говорит жительница столицы Каламкас Кариева.



Феруза Курманбай из Тараза рассказывает, что никогда не задумывалась о пенсии. Но сейчас, в 56 лет, почувствовала, как резко ушли силы, здоровье пошатнулось. Говорит, что на советских женщинах сказывается сейчас все – и мотания по всему Союзу, и стояние на рынке круглый год, и недоедание в тяжелые 2000-е годы.



«Сейчас на работу хожу с большой неохотой. Сказывается стресс, требования. А поменять работу нелегко – возраст все-таки. Тут более молодые найти нормальную работу не могут. Вот и приходится терпеть и унижения, порой даже оскорбления со стороны начальства, молодежь давит на пятки, подставляет. Да и перспектива, точнее, бесперспективность нынешней жизни бьет по настроению. Иногда даже жить не хочется. Поэтому надо пожилым людям дать второе дыхание, ведь остается не так уж и много», – говорит Феруза Курманбай.



Сейчас, если верить официальной статистике, средняя продолжительность жизни составляет 73 года. Дожить бы до этих лет с нынешним уровнем жизни, дорогими продуктами, лекарствами и низкими зарплатами, говорят старики. Уже не надеясь на народных избранников, чиновников или другую помощь, эти дамы решили взять ситуацию в свои руки. Они создали движение женщин за понижение пенсионного возраста.



«Мне сейчас 58 лет. Я так долго шла к этому, ждала, что выйду на пенсию, буду ездить к внукам, помогать детям, думала, что смогу пожить для себя – поправить здоровье, отдохнуть. Но не тут-то было. Сказали, дальше пахать. Я просто разговаривала со своими подругами, знакомыми. Они тоже жаловались на то, что поздно выйдут на пенсию. И у меня просто возникла мысль создать движение женщин Казахстана. Мы хотели бы, чтобы пенсионный возраст вернули – чтобы женщины уходили на пенсию в 58 лет. Мы не просим снизить, мы просим вернуть, чтобы женщины могли хоть немного пожить для себя. Я просто с марта начала писать посты, говорила о наболевшем. В итоге мне начали писать женщины со всего Казахстана. Только за 4 дня в чаты подключилась тысяча человек. Мы сейчас собираемся подготовить петицию», – рассказывает инициатор движения Каламкас Кариева.



Западные стандарты, а зарплаты чисто казахстанские. Это то, что мы сейчас имеем. В 2013 году, напомню, наши чиновники с оглядкой на запад приняли закон о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет. Как принимаются такие решения все мы знаем – сверху спускают поручение, мелкие госслужащие собирают из Википедии последние цифры и гордо презентуют их, называя все это «мировым опытом». Но при анализе, а в последующем внедрении этих мировых стандартов они забывают о главном – адаптировать этот самый опыт под казахстанские реалии. Хорошо, конечно, красоваться в пенсионном рейтинге между какими-нибудь европейскими странами вроде Швейцарии и Дании. Но для казахстанцев такое соседство совсем не по душе.



«Хорошо, конечно, кивать на запад, но у нас совершенно другой уровень и здравоохранения, и жизни. Мы не получаем достаточный уровень профилактических мероприятий, чтобы чувствовать себя здоровыми до 63 лет. У нас проблемы с поставками лекарств, с обследованием населения, у нас нет даже программы профилактики диабета. Мы знаем, какой уровень зарплат у нас. Я поддерживаю этих женщин и считаю, что у них совершенно законные требования. Они даже согласны и на 58, несмотря на то, что раньше в 55 лет выходили», – говорит мажилисвумен Ирина Смирнова.



Хотим жить по западным стандартам, но действуем по своим – наобум принимаем решения. А как же референдумы, мнение народа и опросы? Даже отбросив эти демократические «излишки», выходят новые пункты, которые власть обошла в этом вопросе – медицина и обеспечение работой.



«Пенсионный возраст, во-первых, связан со здоровьем. У нас, честно говоря, проблемы со здоровьем начинаются после 50 лет. Ближе к 60 все уже больные, многие с хроническими заболеваниями. О какой работе может идти речь, если человек просто физически не может работать? Поэтому прежде чем поднимать пенсионный возраст, необходимо решить вопрос с системой здравоохранения. Еще на этот фактор влияют питание, экология, доходы. Если уровень здоровых людей у нас будет как в Европе, Японии, только после этого можно повышать пенсионный возраст.



Еще одна проблема – трудоустройство. У нас есть возрастная дискриминация. Уже после 40 лет сложно устроиться на работу. Они лучше примут 30-летнего, чем предпенсионера. А кто возьмет на работу человека в 58 лет? Поэтому необходимо решить проблему с занятостью. Сначала нужно решить эти две проблемы и только потом, по идее, повышать возраст», – обозначил свою позицию юрист Жангельды Сулейманов.



Тем, кто только ручки катает в правительственных кабинетах, не понять тех, кто надрывает спины на базарах или 40 часов в неделю подметает городские улицы. Сытый ведь голодного не разумеет.