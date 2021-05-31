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Скандал из-за сменившего пол сотрудника устроили в торговом доме Караганды

Просмотров:709 Опубликовано: Вчера, 21:09
Скандал из-за сменившего пол сотрудника устроили в торговом доме Караганды
Кадр из видео
Конфликт разгорелся в одном из городских торговых домов. Некоторые продавцы бутиков заявили, что не желают работать рядом с трансгендером, передает ИА «NewTimes.kz».

В instagram-паблике karaganda_vkurse опубликован видеоролик конфликта.

«Человек, который ранее был мужчиной и работавший у нас, вернулся на работу, сменив свой пол.

Наши коллеги и посторонние люди против того, чтобы этот человек работал с нами. Полицейские пришли проверить его или ее документы», — говорится в описании к видео.

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области прокомментировали инцидент.

По информации полиции, 31 мая в 14.30 в ЦОУ УП города Караганды от сотрудника службы охраны ТД «Алтын Арба» поступило сообщение о конфликте.

«Прибывший на место происшествия наряд всех участников конфликта доставил в отдел полиции.

Полицейскими установлено, что произошел словесный конфликт между покупателем, 23-летним жителем города, который является трансгендером, и 28-летним продавцом бутика. Данный факт был зарегистрирован в полиции», — сообщили в пресс-службе ДП.

В департаменте полиции отметили, что в связи с отсутствием претензий, заявлений от сторон конфликта не поступило.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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618965450 (Посетители) Вчера, 22:23
да вы... его сразу, чтоб радоваться было нечему и все дела иль пусть в явропу едет, там их рады видеть
 
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Космос (Посетители) Вчера, 22:16
Зачастило...
 
 

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