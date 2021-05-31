Скандал из-за сменившего пол сотрудника устроили в торговом доме Караганды

Конфликт разгорелся в одном из городских торговых домов. Некоторые продавцы бутиков заявили, что не желают работать рядом с трансгендером, передает ИА «NewTimes.kz».
В instagram-паблике karaganda_vkurse
опубликован видеоролик конфликта.
«Человек, который ранее был мужчиной и работавший у нас, вернулся на работу, сменив свой пол.
Наши коллеги и посторонние люди против того, чтобы этот человек работал с нами. Полицейские пришли проверить его или ее документы», — говорится в описании к видео.
В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области прокомментировали инцидент.
По информации полиции, 31 мая в 14.30 в ЦОУ УП города Караганды от сотрудника службы охраны ТД «Алтын Арба» поступило сообщение о конфликте.
«Прибывший на место происшествия наряд всех участников конфликта доставил в отдел полиции.
Полицейскими установлено, что произошел словесный конфликт между покупателем, 23-летним жителем города, который является трансгендером, и 28-летним продавцом бутика. Данный факт был зарегистрирован в полиции», — сообщили в пресс-службе ДП.
В департаменте полиции отметили, что в связи с отсутствием претензий, заявлений от сторон конфликта не поступило.