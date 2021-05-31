Боевой дрон впервые без приказа атаковал человека

В Совете Безопасности ООН по Ливии выпустили отчет в котором говорится, что в марте 2020 года боевой квадрокоптер впервые мог ликвидировать живую цель в полностью автономном режиме, без вмешательства оператора, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.Инцидент с квадрокоптерами Kargu-2 произошел в Ливии в марте 2020 года, но информация о нем появилась только сейчас. Инцидент произошел во время стычки между правительством Ливии и повстанцами.Дронами можно управлять вручную, но в этом столкновении они были самоуправляемыми, с использованием бортовых камер и машинного обучения для поиска и нацеливания на врагов.В материале говорится, что сообщения о первой атаке дронов без участия диспетчера имеют огромное значение для военных. Дело в том, что искусственный интеллект пока не настолько развит, чтобы отличить солдата, например, от фермера."Так фермеры могут взять в руки винтовку, чтобы защитить свою землю, а солдаты могут использовать грабли, чтобы опрокинуть орудийную башню. (…) До сих пор сложно даже адекватно различать разные виды техники", - приводит издание слова эксперта.Как говорится в публикации, применение автономного оружия привело к "значительным потерям", однако подтвержденных смертельных случаев не было.