Число выявленных заражений COVID-19 уменьшилось до 1123

За прошедшие сутки, 31 мая, зарегистрировано 1 123 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтвержден 387 672 случаев, из них:



в Нур-Султане – 142;

в Алматы – 195;

в Шымкенте – 20;

в Карагандинской области – 259;

в Акмолинской области – 79;

в Актюбинской области – 11;

в Алматинской области – 60;

в Атырауской области – 30;

в ВКО – 71;

в Жамбылской области – 29;

в ЗКО – 56;

в Костанайской области – 40;

в Кызылординской области – 9;

в Мангистауской области – 8;

в Павлодарской области – 60;

в СКО – 41;

в Туркестанской области – 13.