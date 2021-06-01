Стали известны участники плей-офф ЧМ-2021 по хоккею с участием сборной Казахстана

Определились шесть сборных, которые уже обеспечили себе участие в плей-офф чемпионата мира по хоккею, передает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
Шестым участником плей-офф стала сборная России, которая по буллитам обыграла команду Швеции — 3:2.
Также из группы А в четвертьфинал турнира вышли Швейцария, Словакия и Чехия. Что касается группы В, то досрочно в плей-офф попали сборные Финляндии и США.
Также за путевку в плей-офф борется и сборная Казахстана — пока она занимает третье место, однако теперь ее судьба зависит от результатов соперников — в частности, от матча Канада — Финляндия. Казахстан выйдет в четвертьфинал, если Финляндия обыграет Канаду в основное время.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.