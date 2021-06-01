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Стали известны участники плей-офф ЧМ-2021 по хоккею с участием сборной Казахстана

Просмотров:74 Опубликовано: Сегодня, 07:33
Стали известны участники плей-офф ЧМ-2021 по хоккею с участием сборной Казахстана
Фото: sports.kz
Определились шесть сборных, которые уже обеспечили себе участие в плей-офф чемпионата мира по хоккею, передает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Шестым участником плей-офф стала сборная России, которая по буллитам обыграла команду Швеции — 3:2.

Также из группы А в четвертьфинал турнира вышли Швейцария, Словакия и Чехия. Что касается группы В, то досрочно в плей-офф попали сборные Финляндии и США.

Также за путевку в плей-офф борется и сборная Казахстана — пока она занимает третье место, однако теперь ее судьба зависит от результатов соперников — в частности, от матча Канада — Финляндия. Казахстан выйдет в четвертьфинал, если Финляндия обыграет Канаду в основное время.


Источник: zakon.kz
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