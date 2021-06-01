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«Когда такое было у казахского народа?». Женщины избили парня на глазах у алматинцев

Просмотров:481 Опубликовано: Сегодня, 08:37
«Когда такое было у казахского народа?». Женщины избили парня на глазах у алматинцев
Кадры из видео
В Алматы произошел новый конфликт – на этот раз между двумя женщинами и молодым парнем, передает Azattyq Rýhy.

Видео инцидента опубликовал Instagram-паблик kris_p_kz.

На кадрах видно, как две женщины выясняли отношения с парнем. Парень пытался объяснить женщине, что не материл ее. Но та даже слушать не хотела его и напирала. При этом женщина пустила в ход кулаки и нецензурные слова. Парень получил тумаков и от второй женщины.

Досталось не только молодому человеку, но и очевидцу, который снимал происходящее на видео. Возмущенная женщина накинулась и на него.

«Шапалак всем достался», – говорится в подписи к этому видео.

Свидетелей произошедшего было предостаточно.

«Признак судного дня! Стыд и бессовестность женщин!», «Жалко парня, набросились обе на него», «А если бы в ответ проучила шапалак, три листа бы накатала заявления», «Уровень культуры», «Когда такое было у казахского народа? Женщина или девушка, поднявшая руку на мужчину, перестает ею быть и автоматически становится соперником», «Мужики как бабы … снимают, женщины как мужчины дерутся. Живем офигенно!», «Я думал, что мне сейчас тоже прилетит!», «Красавчик парниша, я бы не выдержал», – написали комментаторы.

Внимание! Присутствует нецензурная лексика!



Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 08:15
Конкретно дали парню звонкий такой шапалак как на день рожденье.паходу это Чимкентк кыздарын зын зын зын зын
 
 

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