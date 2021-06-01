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Казахстану рекомендовали открыть все школы

Просмотров:211 Опубликовано: Сегодня, 10:28
Казахстану рекомендовали открыть все школы
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Глава представительства ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен рекомендовал Казахстану открыть все школы в новом учебном году, передает Tengrinews.kz.

"ЮНИСЕФ рекомендует открыть все школы в новом учебном году с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Школы должны закрываться в последнюю очередь и открываться в первую", - сказал Артур ван Дизен.

По его словам, из-за закрытия школ в период пандемии в мире каждый третий школьник, или 463 миллиона детей, не имели дистанционного доступа к образованию, и дети Казахстана не стали исключением.

"Министерство образования признает необходимость принятия срочных мер для оптимизации этих последствий. ЮНИСЕФ Казахстан рекомендует провести мониторинг для определения потерь в обучении. По его результатам рекомендуется сформировать и протестировать программы по восстановлению знаний учащихся на основе индивидуального подхода. ЮНИСЕФ готов оказать помощь в разработке таких программ", - заключил он.

Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что "система образования не выдержит следующего года в дистанционном формате" и призвал учителей привиться от коронавируса. При этом на вопрос, пойдут ли казахстанские дети в школу 1 сентября глава МОН не дал четкого ответа, подчеркнув, что все зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации и поведения граждан.


Источник: Tengrinews.kz
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