Пользователь приложения столкнулся с ошибкой, которая его позабавила, передает ИА «NewTimes.kz».Ashyq превратил казахстанца в женщину возрастом 2026 лет.«А вы знали, что я ведьма?» — спрашивает управляющий директор Ranking.kz Седред Асретов у своих подписчиков.В приложении сказано, что он мужчина и ему 2026 лет.«Zhabyq, не пали меня так больше, дурачок. Ну а если серьезно, это наталкивает на две мысли: либо очередные баги и дыры в самом приложении, либо какие-то траблы у поставщика персональных данных», — предполагает Седред Асретов.Стоит отметить, что это не первый случай сбоя приложения. В конце мая казахстанцы столкнулись с проблемой вывода ковидного статуса.