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Ashyq превратил казахстанца в женщину возрастом 2026 лет

Просмотров:409 Опубликовано: Сегодня, 14:33
Ashyq превратил казахстанца в женщину возрастом 2026 лет
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Пользователь приложения столкнулся с ошибкой, которая его позабавила, передает ИА «NewTimes.kz».
Ashyq превратил казахстанца в женщину возрастом 2026 лет.

«А вы знали, что я ведьма?» — спрашивает управляющий директор Ranking.kz Седред Асретов у своих подписчиков.

В приложении сказано, что он мужчина и ему 2026 лет.

«Zhabyq, не пали меня так больше, дурачок. Ну а если серьезно, это наталкивает на две мысли: либо очередные баги и дыры в самом приложении, либо какие-то траблы у поставщика персональных данных», — предполагает Седред Асретов.

Стоит отметить, что это не первый случай сбоя приложения. В конце мая казахстанцы столкнулись с проблемой вывода ковидного статуса.

Ashyq превратил казахстанца в женщину возрастом 2026 лет


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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kz1990 (Посетители) Сегодня, 15:32
Ну вот и вся система Egov и Ашык. smoke
 
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GOAT (Посетители) Сегодня, 15:29
Вот так приедешь в аэропорт, а тебя на костёр оправят))) Ибо нефиг 2026 лет жить! rofl
 
 

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