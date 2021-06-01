"Меня избили двое зверей". Павлодарка заявила о жестоком избиении

В Павлодаре двое мужчин избили девушку, сообщает zakon.kz.
Об инциденте пострадавшая рассказала на своей странице в Instagram.
По ее словам, это нападение произошло 29 мая, когда она выходила из одного заведения города.
Этими зверями оказались "люди", сами себя идентифицирующие как "мужчины", позволившие себе с остервенением и жестокостью применить свою физическую силу и агрессию по отношению к совершенно незнакомой девушке! Этот вопиющий случай открыл мне глаза на то, что тысячи женщин и девушек подвергаются насилию со стороны никчемных кухонных бойцов, мелких духом негодяев, которые остаются безнаказанными по сей день и каждый день, - пишет она.
Девушка отмечает, что будет добиваться справедливости.
Когда они меня пинали, молила лишь об одном - чтобы я не осталась инвалидом. На моем обеспечение несовершеннолетний ребенок. Боялась одного: что не смогу сделать все то, что запланировала для него .... это страшно. Напоминаю, ранее мы не знакомы и никогда ранее не виделись. Я пойду до конца и добьюсь справедливости ! Берегите себя, - заключила пострадавшая.
В полиции города отметили, что всех участников установили.
По факту обращения жительницы Павлодара материал зарегистрирован в Северном отделе полиции города Павлодара. Все участники происшествия установлены. Потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.
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