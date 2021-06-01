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Чуда не случилось: Казахстан не вышел в плей-офф Чемпионата мира по хоккею

Просмотров:570 Опубликовано: Сегодня, 17:44
Чуда не случилось: Казахстан не вышел в плей-офф Чемпионата мира по хоккею
Фото из открытых источников
В матче Чемпионата мира по хоккею в Риге Финляндия не смогла обыграть Канаду в основное время — это означает, что сборная Казахстана осталась за бортом плей-офф, передает Liter.kz.

Напомним, что казахстанским хоккеистам можно было бы не надеяться на удачное стечение обстоятельств в других играх, если бы они обыграли 31 мая Норвегию. Игра закончилась поражением 1:3.

В матче Канада — Финляндия казахстанцам была нужна только победа финнов в основное время, однако игра дошла до овертайма.

Таким образом, чудесное начало турнира для Казахстана не превратилось во что-то особенное — страна все еще не может впервые выйти в плей-офф чемпионатов мира в топ-дивизионе.

Прямо сейчас Казахстан все еще находится в зоне плей-офф, однако туда попадет Германия или Латвия — они решат свою судьбу 1 июня в 23:15 по времени Нур-Султана.

Стоит отметить, что наши хоккеисты сумели одержать сенсационную победу над действующим чемпионом мира в лице Финляндии, а также установили рекорд турнира по забитым шайбам, разгромив Италию со счетом 3:11.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
  • Земляк
 gem (Посетители) Сегодня, 17:55
Сами виноваты. Наказали их Норвегия. С такой игрой куда они собрались? Видел игру гол забили и дальше играли вальяжно на***********
 
 

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