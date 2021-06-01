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Казахстанцам начали выдавать справку о вакцинации: как ее получить

Просмотров:321 Опубликовано: Сегодня, 19:00
Казахстанцам начали выдавать справку о вакцинации: как ее получить
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
С 1 июня казахстанцы могут получить справку о вакцинации против коронавируса на бумажном носителе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пока справку можно получить по требованию в медицинских организациях. Ее выдают гражданам и иностранцам, прошедшим вакцинацию в Казахстане. Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения Нур-Султана, в ТРЦ этот документ выдавать будут, но когда - пока неизвестно.

Корреспондент Tengrinews.kz отправилась в поликлинику, чтобы на собственном опыте попробовать получить документ.

Для получения справки необходимо взять с собой удостоверение или паспорт.

На первом этапе произошло недоразумение: специалист больницы не знала о существовании данного документа. Она рекомендовала распечатать электронный паспорт вакцинации, объяснив, что это и есть бумажная справка о вакцинации.

Ей пришлось рассказать о вышедшем недавно постановлении главного государственного санитарного врача, в котором говорится о выдаче справки о вакцинации по требованию в бумажном варианте.

На помощь сотруднику медучреждения пришла ее коллега, которая была в курсе о нововведении. Она объяснила, что до этого момента за бумажной справкой никто не обращался, поэтому о новом документе знают не все.

Вывод: справку действительно можно получить по требованию по месту вакцинации (кроме ТРЦ).

Справка выдана Комитетом санэпидконтроля Минздрава. В ней прописаны: фамилия, имя, отчество, ИИН, место проведения вакцинации, вид процедуры, наименование препарата, даты получения вакцины, дозировка. Данные в документе приводятся на трех языках: казахском, русском и английском.

Казахстанцам начали выдавать справку о вакцинации: как ее получить


Срок действия документа не указывается. В Управлении общественного здравоохранения Нур-Султана затруднились ответить на вопрос о сроке действия справки.

Кроме того, где именно может потребоваться данная справка, в Минздраве пока не объясняли.


Источник: Tengrinews.kz
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