Кардиологи перечислили четыре симптома надвигающегося инфаркта

Кардиологи перечислили четыре основных симптома, которые могут свидетельствовать о надвигающемся инфаркте миокарда, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Пятый канал".
Самый характерный из них - сильная боль за грудной клеткой в области сердца, иногда она может отдавать в левую руку или в нижнюю челюсть. Другим признаком надвигающейся беды являются проблемы с дыханием или удушье. Еще один симптом - головокружение. Иногда при начинающемся инфаркте больной ощущает страх, который может перерастать в панику.
О необычном предвестнике инфаркта предупредил врач-невролог Александр Евдокимов. По его словам, обычная зевота в некоторых случаях может предупреждать об опасных состояниях.
"Ученые заметили, что очень часто зевание возникает у людей после инсультов. Также оно может предшествовать инфарктам. Часто зевающий человек переутомляется, плохо спит, у него много стрессов, и зевота может быть симптомом серьезного заболевания. Если вы стали часто замечать у себя зевание, есть повод задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы, о режиме труда и отдыха", - заявил медик.
При этом специалист подчеркнул, что если человек зевает после плотного обеда, перед сном или после него, а также в душном помещении, то в этом нет ничего страшного и необычного.
Инфаркт миокарда - очень опасное состояние, вызванное гибелью клеток сердечной мышцы в результате внезапного прекращения кровоснабжения. По статистике, в 13 процентах случаев острый инфаркт миокарда заканчивается смертью, поэтому важно знать симптомы заболевания, чтобы вовремя распознать его и получить своевременную медицинскую помощь.
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