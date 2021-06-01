Зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом H10N3

В китайской провинции Цзянсу выявлен первый в мире случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, заболевшим оказался 41-летний местный житель.
23 апреля у мужчины поднялась температура и начали проявляться другие симптомы, 28 апреля из-за ухудшения состояния больной был госпитализирован в местную больницу.
Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний 28 мая провел полногеномное секвенирование образцов, взятых у пациента из Цзянсу, результат оказался положительным на вирус H10N3.
В сообщении отмечается, что полный анализ генома вируса показал, что он имеет птичье происхождение и у него нет возможности "эффективно" заражать людей.
Лица, находившиеся с больным в тесном контакте, были помещены под медицинское наблюдение, никаких аномалий у них выявлено не было. В настоящее время состояние больного оценивается как стабильное, и в целом он может быть выписан из больницы.
Ранее случаев заражения H10N3 от человека к человеку в мире зарегистрировано не было, а среди птиц этот вирус считается низкопатогенным. По мнению экспертов, это "случайная передача вируса от птицы к человеку", а "риск масштабного распространения крайне низок".
Специалисты рекомендовали избегать контактов с птицами, умершими от болезни, а также по возможности избегать контактов с живой птицей, обращать внимание на гигиену пищи и принимать меры защиты.
Штамм H10N3 впервые выявили в Гонконге в 1979-м, затем в 2011-м на птичьем рынке в Таиланде. У людей его раньше не фиксировали.
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