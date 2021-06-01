«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 02 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.42 KZT
  • €1 = 522.73 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом H10N3

Просмотров:538 Опубликовано: Вчера, 21:33
Зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом H10N3
Фото из открытых источников
В китайской провинции Цзянсу выявлен первый в мире случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая, заболевшим оказался 41-летний местный житель.

23 апреля у мужчины поднялась температура и начали проявляться другие симптомы, 28 апреля из-за ухудшения состояния больной был госпитализирован в местную больницу.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний 28 мая провел полногеномное секвенирование образцов, взятых у пациента из Цзянсу, результат оказался положительным на вирус H10N3.

В сообщении отмечается, что полный анализ генома вируса показал, что он имеет птичье происхождение и у него нет возможности "эффективно" заражать людей.

Лица, находившиеся с больным в тесном контакте, были помещены под медицинское наблюдение, никаких аномалий у них выявлено не было. В настоящее время состояние больного оценивается как стабильное, и в целом он может быть выписан из больницы.

Ранее случаев заражения H10N3 от человека к человеку в мире зарегистрировано не было, а среди птиц этот вирус считается низкопатогенным. По мнению экспертов, это "случайная передача вируса от птицы к человеку", а "риск масштабного распространения крайне низок".

Специалисты рекомендовали избегать контактов с птицами, умершими от болезни, а также по возможности избегать контактов с живой птицей, обращать внимание на гигиену пищи и принимать меры защиты.

Штамм H10N3 впервые выявили в Гонконге в 1979-м, затем в 2011-м на птичьем рынке в Таиланде. У людей его раньше не фиксировали.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика