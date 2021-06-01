Родители подрались из-за бесплатных аттракционов в парке Караганды

Родители устроили драку в центральном парке Караганды из-за мест на карусели. На глазах у детей взрослые люди били друг друга. Одна из женщин после толчка упала с помоста, передает Liter.kz.1 июня в честь Дня защиты детей акимат и управление парками решили сделать катание на трех аттракционах в центральном парке бесплатным. Организаторы акции не учли, что у каруселей начнется давка.Весь день, несмотря на жару, у «Колеса обозрения», «Ромашки» и «Сюрприза» стояли очереди. В какой-то момент нервы у взрослых не выдержали, и они стали выбивать место на карусели кулаками.Потасовку сняли на видео очевидцы.Вечером сотрудники акимата Караганды осознали свою ошибку и решили аттракционы в парке закрыть вообще — и платные, и бесплатные.«По причине несоблюдения населением карантинных норм в Центральном парке города руководством управления парками культуры и отдыха принято решение о приостановлении деятельности аттракционов и объектов бизнеса, находящихся на территории. Призываем карагандинцев и гостей города отнестись с пониманием и соблюдать санитарные нормы», — сообщили в пресс-службе акимата Караганды.