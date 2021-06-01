«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 02 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.42 KZT
  • €1 = 522.73 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Родители подрались из-за бесплатных аттракционов в парке Караганды

Просмотров:1289 Опубликовано: Вчера, 22:23
Родители подрались из-за бесплатных аттракционов в парке Караганды
Кадр видео
Родители устроили драку в центральном парке Караганды из-за мест на карусели. На глазах у детей взрослые люди били друг друга. Одна из женщин после толчка упала с помоста, передает Liter.kz.

1 июня в честь Дня защиты детей акимат и управление парками решили сделать катание на трех аттракционах в центральном парке бесплатным. Организаторы акции не учли, что у каруселей начнется давка.

Весь день, несмотря на жару, у «Колеса обозрения», «Ромашки» и «Сюрприза» стояли очереди. В какой-то момент нервы у взрослых не выдержали, и они стали выбивать место на карусели кулаками.

Потасовку сняли на видео очевидцы.





Вечером сотрудники акимата Караганды осознали свою ошибку и решили аттракционы в парке закрыть вообще — и платные, и бесплатные.

«По причине несоблюдения населением карантинных норм в Центральном парке города руководством управления парками культуры и отдыха принято решение о приостановлении деятельности аттракционов и объектов бизнеса, находящихся на территории. Призываем карагандинцев и гостей города отнестись с пониманием и соблюдать санитарные нормы», — сообщили в пресс-службе акимата Караганды.


Источник: Литер
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Мимоза (Посетители) Вчера, 23:23
И кто-то до сих пор говорит бедность не порок?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Neo_186 (Посетители) Вчера, 22:56
Борат в чем то прав!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика