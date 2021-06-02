Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 обнародовала информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане по состоянию на 1 июня 2021 года включительно, передает Azattyq Rýhy.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 319 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан – 218, Алматы – 208, Шымкент – 46, Акмолинская область – 77, Актюбинская область – 20, Алматинская область – 54, Атырауская область – 82, Восточно-Казахстанская область – 70, Жамбылская область – 23, Западно-Казахстанская область – 91, Карагандинская область – 220, Костанайская область – 39, Кызылординская область – 7, Мангистауская область – 53, Павлодарская область – 58, Северо-Казахстанская область – 37, Туркестанская область – 16,
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