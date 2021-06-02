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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 319 заболевших

Просмотров:244 Опубликовано: Сегодня, 08:39
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 319 заболевших
Иллюстративное фото
Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 обнародовала информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане по состоянию на 1 июня 2021 года включительно, передает Azattyq Rýhy.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 319 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан – 218,
Алматы – 208,
Шымкент – 46,
Акмолинская область – 77,
Актюбинская область – 20,
Алматинская область – 54,
Атырауская область – 82,
Восточно-Казахстанская область – 70,
Жамбылская область – 23,
Западно-Казахстанская область – 91,
Карагандинская область – 220,
Костанайская область – 39,
Кызылординская область – 7,
Мангистауская область – 53,
Павлодарская область – 58,
Северо-Казахстанская область – 37,
Туркестанская область – 16,

Всего в стране выявлен 388 991 заболевший.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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