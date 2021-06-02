Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 обнародовала информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане по состоянию на 1 июня 2021 года включительно, передает Azattyq Rýhy.



За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 319 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.



В разрезе регионов:



Нур-Султан – 218,

Алматы – 208,

Шымкент – 46,

Акмолинская область – 77,

Актюбинская область – 20,

Алматинская область – 54,

Атырауская область – 82,

Восточно-Казахстанская область – 70,

Жамбылская область – 23,

Западно-Казахстанская область – 91,

Карагандинская область – 220,

Костанайская область – 39,

Кызылординская область – 7,

Мангистауская область – 53,

Павлодарская область – 58,

Северо-Казахстанская область – 37,

Туркестанская область – 16,



Всего в стране выявлен 388 991 заболевший.