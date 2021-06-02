Нацбанк обратился к казахстанцам

Национальный Банк предупредил казахстанцев об активизации мошенников, которые представляются работниками банка для получения персональных данных с целью хищения денежных средств, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Нацбанке отметили, что не обслуживают счета физических лиц, не проводят денежных расчетов и сделок. "Счета в Национальном Банке могут быть открыты исключительно для учета операций Национального Банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц", - говорится в сообщении.



Банк рекомендует игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой отправки денежных средств. Сообщения или звонки о неожиданной возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия.



"В случае получения подозрительных писем или звонков "от Национального Банка" с просьбой отправки денежных средств необходимо обращаться в правоохранительные органы", - добавили в банке.



Напомним, ранее сообщалось, что в WhatsApp распространяется рассылка о денежных призах за участие в опросе. Подарки казахстанцам якобы дарит компания Disney к Международному дню защиты детей.