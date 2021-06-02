Взимать плату за проезд по неотремонтированным дорогам не будут - министр

Взимать плату за проезд по неотремонтированным дорогам в Казахстане не будут. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам министра, внедряемая платность на автодорогах "позволит в полной мере покрыть затраты содержания и снизить нагрузку на республиканский бюджет".



"Мы планируем внедрить платность до 2025 года на 11 тысячи километрах автомобильных дорог. На первом этапе - на 5,8 тысячах километрах. Но сегодня информация была немного искажена, я думаю, что мы дополнительно отработаем с перевозчиками. Я хотел бы сразу отметить, что это не коснется дорог, которые не отремонтированы. Будут в первую очередь запускаться отремонтированные дороги, с бездефектными участками, то есть это будут дороги первой категории. Далее мы уже перейдем к дорогам второй категории. Я недавно слышал возмущение у нас Западный Казахстан – Уральск, Актобе. На самом деле участки дорог в Актюбинской области не подпадают под платность. Там должны до 2025 года соответствующие ремонтно-реновационные работы пойти. Необходимо будет соответствующие национальному стандарту установить категорийность, и только после этого будет введена платность", - сказал Атамкулов во время отчетной встречи с населением.



По словам министра, МИИР, "КазАвтоЖол" и НПП "Атамекен" проводят разъяснительную работу с казахстанскими дальнобойщиками, которые выразили протест по поводу внедрения платных дорог.



"Я хотел бы отметить, что 3-4 дня назад случились инциденты, где многие водители-дальнобойщики выразили возмущение по поводу внедрения платности на новых участках. Для решения данного вопроса Представителями Министерства, АО "НК "КазАВтоЖол", НПП "Атамекен" и Kazlogistiks была проведена соответствующая разъяснительная работа. (...)



Платные дороги - общемировая практика. Система платности во многих странах отражает справедливый принцип "Кто пользуется дорогой - тот платит за ее содержание", так как зачастую, в погоне за прибылью, у нас большегрузный автотранспорт, который осуществляет перевозку инертных материалов, разрушает дорожное полотно. Кроме того, через территорию Казахстана проезжают десятки тысяч транзитных грузовых машин из третьих стран, они изнашивают наши дороги, а ведь наши перевозчики проезжая по территории зарубежных стран платят соответствующие сборы", - добавил глава МИИР.



Ранее эмоциональное видео с дальнобойщиком распространяли в соцсетях.



Напомним, протесты дальнобойщики начались еще 30 мая. В Нур-Султане водители в знак протеста перекрыли движение на выезде из столицы. На окраине Уральска 30 мая собрались более полусотни дальнобойщиков, чтобы выразить свое возмущение по поводу внедрения платной системы проезда для большегрузов.



Акция протеста в ЗКО продолжилась 31 мая. Дальнобойщики написали письмо на имя председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол". В нем они прописали все свои требования и отметили, что при положительном решении готовы заплатить за проезд. Но не 25 тенге за километр, как изначально говорилось, а 5 тенге.



В нацкомпании "КазАвтоЖол" заявили, что вопрос снижения тарифов будет решен в течение двух недель. По словам заместителя председателя правления "КазАвтоЖола" Талгата Смагулова, сейчас рабочая группа при Министерстве индустрии и инфраструктурного развития обсуждает требования водителей.