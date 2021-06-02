Рассекречены документы о зверствах нацистов в Брянске

Управление ФСБ России по Брянской области рассекретило архивные документы, рассказывающие о том, какие зверства творили каратели в отношении узников одного из самых крупных нацистских лагерей на территории СССР в годы Великой Отечественной войны - брянского "Дулаг-142", где погибли десятки тысяч людей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



В одном из крупнейших нацистских лагерей смерти Бухенвальде за девять лет его существования, с 1937 по 1945 год, было уничтожено 56 тысяч человек. Куда большие по динамике и размаху преступления совершили нацисты в "Дулаге-142": за два года, что он был в Брянске, там погубили свыше 40 тысяч человек. Большая часть из них погибла из-за невыносимых условий существования.



В начале Великой Отечественной войны образованная в 1924 году в качестве стационарных автомастерских по ремонту бронетехники ремонтная база № 6, располагавшаяся в районе Брянска, была эвакуирована вглубь страны. На ее территории осенью 1941 года был организован концлагерь, носивший официальное название "Дулаг-142" и первоначально предназначавшийся для пленных красноармейцев.



Начиная с марта 1942 года сюда стали сгонять и мирных жителей из прилегающих к Брянску сел и деревень. Одновременно в лагере размещались до 80 тысяч человек. Мирное население и военнослужащих не разделяли. "Дулаг-142" служил и сборно-пересыльным пунктом, откуда трудоспособное население угоняли на принудительные работы в Германию.



Среди обнародованных сейчас документов - акт комиссии по установлению злодеяний и ущерба, нанесенного немецкими оккупантами в Брянске, от 28 сентября 1945 года.



"В лагере находилось более десяти бараков, предназначенных (в мирной обстановке) для складских целей, а немцы использовали для размещения лагеря. В каждом таком бараке было размещено по 1 200-1 500 человек на деревянных четырехэтажных нарах, которые кишели насекомыми всех видов", - говорилось в акте.



Отмечается, что нацисты издевались и избивали заключенных, невзирая на возраст и пол.



"Издевательское отношение немцев было одинаково ко всем попавшим в этот лагерь. За всякие "проступки" били резиновыми плетками. Пример: если военнопленный вышел из строя, его, кроме побоев, лишали пищи. За взятую доску или щепки для приготовления пищи взявший подвергался избиениям. Был случай, когда женщину избили до смерти за то, что в не приспособленную для детей уборную упал ее ребенок", - отмечалось в документе.



Вместо газовых камер в лагере создавались нечеловеческие условия существования, которые приводили к мучительной смерти людей. Согласно выявленным документам, до 80 процентов узников погибли от голода, избиений и инфекционных болезней.



"Питание было в этом лагере: утром кипяток (чай) и суррогатный хлеб, взрослым выдавали по 200 грамм, на ребенка по 100 грамм, в пять часов вечера так называемая "баланда", приготовленная из непросеянной гречневой муки, без жиров, взрослому - 1 литр, на ребенка - пол-литра. Такое питание приводило к частым заболеваниям, а затем к смерти", - такие показания свидетелей приведены в обнародованных документах.



До этого времени, когда в лагере находились только военнопленные, питание было еще хуже.



"Давали непроваренную гречиху или полусырые отбросы от овощей, от чего появились желудочные заболевания, а порой и ничего не давали. Были частые случаи самопоедания человека человеком, а немцы безжалостно расстреливали военнопленных", - рассказывали свидетели.



В бараках царили грязь, сырость, холод. Причем вместе с живыми людьми там по нескольку дней лежали трупы - их просто не успевали вывозить. От голода, грязи, холода вспыхивали эпидемии инфекционных болезней, в том числе тифа и дизентерии. Ни медикаментов, ни питания для больных немцы не выделяли.



От такого режима первыми умирали дети дошкольного возраста, затем взрослые, особенно старики. Ежедневно из лагеря на телегах на свалку вывозили не менее 100-150 трупов, отмечалось в документах.



Из рассекреченных материалов Брянского процесса следует, что мирных жителей с марта 1942 года привозили в лагерь большими партиями – так нацисты зачищали прифронтовую территорию. В лагере оказывались целые семьи из близлежащих сел и деревень.



Преступлениям нацистов против мирного населения и военнослужащих в "Дулаге-142" был посвящен целый раздел в обвинительном заключении на Брянском процессе, который состоялся в 1945 году, которое также рассекречено.



Первыми рассекреченные документы смогли увидеть финалисты всероссийского конкурса школьных сочинений, инициаторы и создатели тематического музея о "Дулаге-142" в Брянском техникуме энергомашиностроения и радиоэлектроники, молодые архивисты, принимавшие участие в поиске документов, поисковики, обнаружившие место массового захоронения, молодые педагоги, студенты вузов Брянска.



В числе этих материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, датированный 22 октября 1945 года акт, подписанный членами Брянской областной комиссии, устанавливавшей факты злодеяний немецких захватчиков.



Согласно выводам комиссии, на тот момент по Брянску и Брянскому району было известно об убийстве 18 тысяч мирных граждан.



"Вступив в город Брянск и Брянский район, немецкие военные власти начали массовые аресты и истребление мирного населения: стариков, женщин и детей", - указывалось в документе.



Отдельно приводились факты конкретных зверских убийств. Так, на склонах оврага Верхний Судок были найдены ямы с трупами расстрелянных мирных граждан (только в одной яме нашли 3,5 тысячи трупов).



"На территории, именуемой Лесные сараи, в овраге Рoща (восточная часть города Брянска) в ямах обнаружено 1 215 трупов. В районе поселка Брянск II на правой стороне дороги, ведущей из Брянска в Карачев, обнаружено 7 500 трупов стариков, женщин и детей, преимущественно еврейского населения и цыган", - говорилось в акте.



При осмотре трупов установлены факты "дикой расправы над мирным населением", писали члены комиссии.



"У большинства трупов челюсти перебиты тяжелыми предметами, на других – обнаружены разрывы полости рта до половины щеки и вырваны яблоки глаз, а также имелись трупы со следами удушения", - отмечалось в документе.



Многочисленные свидетели показали, что немцы ловили евреев, цыган и коммунистов, привязывали их к шестам на расстоянии от полуметра до двух метров друг от друга и гнали на минные поля, где обреченные взрывались на минах.



Среди других жестоких методов казней, применявшихся нацистами, - затравливание собаками. В акте приведены слова жительницы Брянска Зимаковой, которая в августе 1942 году услышала, как из грузовика, стоявшего на улице и охранявшегося гитлеровцами, раздавались мужские стоны.



"Через некоторое время эти немцы выпустили из машины огромную собаку, которая была вся в крови. Эта собака рвала на части людей, находящихся в машине", - вспоминала Зимакова.



Бывший заместитель бургомистра Брянска некий Клавинский на следствии рассказал, что в подвале железнодорожного клуба на станции Брянск II спрятались от угона в немецкое рабство свыше 100 человек.



"Когда немцы узнали, что там находятся люди, пустили в подвал собак-овчарок, которые загрызли значительное число детей, взрослых и стариков. Тех, кто пытался спастись бегством из подвала, немецкие солдаты расстреливали из автоматов", - вспоминал Клавинский, чьи слова приводились в акте комиссии.



В акте комиссии приведены факты массового истребления мирных граждан и в других районах Брянской области.



"Для пыток, истязаний и расстрелов в городе Новозыбкове немецкие изверги специально приспособили двор поликлиники, где разместилось гестапо. В начале ноября 1941 года во дворе было вырыто несколько ям, в них сбрасывались замученные и расстрелянные женщины, старики и дети", - говорилось в акте.



- При раскопках этих ям обнаружилось более тысячи трупов - все с разбитыми черепами и пулевыми ранениями в затылок. "Судя по одежде, большинство жертв фашистского террора - крестьяне и интеллигенция", - отмечалось в акте.



"Проживающие по соседству с поликлиникой граждане слышали по вечерам душераздирающие крики и звуки выстрелов. Гражданка Сухоцкая слышала крик ребенка: "Я боюсь, дядя", - и вслед выстрел", - свидетельствовалось в документе.



- В районе города Клинцы было убито и замучено 10 тысяч мирных граждан. Грудных детей гитлеровцы убивали ударами головой о деревья или били одного о другого и бросали в яму. "Установлены факты, когда немецкие палачи подбрасывали над ямой грудных детей и на лету расстреливали", - говорилось в акте.



- Работник сторожевой охраны швейной фабрики Борисенко рассказывал, что гитлеровцы заставили его с другими закапывать расстрелянных евреев. "Одна мать крепко прижала к груди мальчика, но, пронзенная пулей, упала. Ребенок остался жив. Я засыпаю его землей, а он ручонками разгребает землю и смеется. Потемнело у меня в глазах, я зашатался и упал", - вспоминал Борисенко.



В воскресенье в Брянске началась экспедиция Поискового движения России, цель которой - определить границы мест захоронений мирных граждан, погибших в "Дулаге-142". Экспедиция уже нашла первые останки погибших.



Кроме того, сообщается, что Следственный комитет России занимается идентификацией останков людей, погибших в нацистском концлагере "Дулаг-142" в Брянске.



"На месте обнаружения массового захоронения советских граждан времен Великой Отечественной войны в городе Брянске следователями Следственного комитета во взаимодействии со специалистами Поискового движения России в рамках уголовного дела о геноциде народов СССР организована работа по извлечению и идентификации останков погибших", - сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.