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Карагандинке по ошибке вкололи вторую дозу другой вакцины

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:28
Карагандинке по ошибке вкололи вторую дозу другой вакцины
Иллюстративное фото
Первый компонент был от арабского и китайского производителя – вакцина Hayat-Vax, а после девушка получила вторую дозу, которая оказалась российским "Спутником V".

19-летней карагандинке ошибочно вкололи вторую дозу другой вакцины, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ekaraganda.kz.

О том, что случилось, рассказала ее мать Ольга Величко. Первый компонент был от арабского и китайского производителя – вакцина Hayat-Vax, а после девушка получила вторую дозу, которая оказалась российским "Спутником V".

"Из-за халатного отношения медработников моей дочери ошибочно ввели неверный компонент вакцины от коронавируса. Первый компонент получали в частной медицинской организации. Это была арабская вакцина. При получении строго был соблюдён алгоритм вакцинации. За получением второго компонента дочь обратилась по адресу улица Крылова, 44 прививочный пункт от КГКП "Поликлиника №1". Перед вакциной врач не измерила ни давление, ни температуру, ни уровень насыщения кислородом крови, как требует протокол", - сообщила Ольга Величко.

По ее словам, прививочном кабинете, несмотря на запись в предоставленной девушкой анкете, о том, что нужна арабская вакцина, не показав ампулу с препаратом, который медсестра собирается вводить, она совершенно молча сделала инъекцию. После девушки в кабинет зашла ее тетя за тем же компонентом, она и обратила внимание, что медсестра собирается вводить ей "Спутник V". После возмущений выяснилось, что девушке ошибочно поставили вакцину "Спутник V", вместо арабской.

"Когда я, после звонка дочери, приехала в пункт вакцинации и стала разбираться, почему не соблюдён протокол вакцинации, по чьей вине допущена такая ошибка, естественно, никто вразумительного ответа не дал. Медсестра просто молчала, а приехавшие врачи из "Поликлиники №1" посоветовали мне надеяться на силы организма дочери и верить в светлое будущее. Я написала жалобу в Управление здравоохранения Карагандинской области, жду ответа, надеюсь, что последствия этой халатной ошибки нас минуют", - рассказала карагандинка.

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что сейчас по этому факту проводят служебное расследование. Если вину медработника докажут, то ее отстранят от работы.

Сейчас девушка чувствует себя нормально, без каких-либо реакций организма. Но ее мать беспокоится за долгосрочные последствия. По её словам, сейчас такими способами ставят вакцины только в качестве эксперимента, но безопасен ли сам метод ещё до конца не изучено. Карагандинка обратилась к соотечественникам, с просьбой быть внимательнее при посещении пунктов вакцинации, и отслеживать точность алгоритмов, которые были разработаны в ВОЗ.

Сегодня стало известно, что по итогам служебной проверки и заседания дисциплинарной комиссии медицинскому работнику, сделавшему ошибочную прививку, вынесено дисциплинарное взыскание, после чего она была отстранена от работы в Центре вакцинации.

Кроме того, для вакцинации разными видами вакцин (Спутником V, Qazvac, Hayat-Vax) определены отдельные кабинеты. С медицинским персоналом поликлиники проведена разъяснительная работа.


Источник: baigenews.kz
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