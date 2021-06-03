Право на много мужей

В парламенте ЮАР началось обсуждение необычного законопроекта. Правительство страны, в которой не запрещено многоженство, готово официально разрешить женщинам заключать браки сразу с несколькими мужчинами, чтобы уравнять слабый пол в правах. Как пишет Die Welt, разработанные МВД поправки в семейный кодекс имеют реальные шансы быть принятыми.



Полигамные браки в ЮАР восходят вовсе не к мусульманским обычаям (ислам в этой преимущественно христианской стране исповедуют менее полутора процента жителей), а к патриархальным традициям зулусов, которых не наказывают за "гаремы".



Сторонники полиандрии (так по-научному называется многомужество) возмущаются: почему экс-президент Джейкоб Зума мог иметь несколько жен (по подсчетам СМИ, до четырех одновременно), а его соотечественницы аналогичного права лишены!



В дальнейшем команда действующего главы государства Сирила Рамафосы готова пойти еще дальше и признать все религиозные браки, совершенные по мусульманским, иудейским, индуистским, буддийским и даже растафарианским обычаям. Регионов, где сегодня встречается многомужество, кроме ЮАР не так много. Среди них отдельные районы Индии, Бутана, Конго и Нигерии.