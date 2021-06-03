«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 03 Июня
+23...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.14 KZT
  • €1 = 521.43 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Право на много мужей

Просмотров:543 Опубликовано: Сегодня, 10:05
Право на много мужей
В 2010 году президент ЮАР Джейкоб Зума танцевал на свадьбе со своей "третьей действующей" женой
В парламенте ЮАР началось обсуждение необычного законопроекта. Правительство страны, в которой не запрещено многоженство, готово официально разрешить женщинам заключать браки сразу с несколькими мужчинами, чтобы уравнять слабый пол в правах. Как пишет Die Welt, разработанные МВД поправки в семейный кодекс имеют реальные шансы быть принятыми.

Полигамные браки в ЮАР восходят вовсе не к мусульманским обычаям (ислам в этой преимущественно христианской стране исповедуют менее полутора процента жителей), а к патриархальным традициям зулусов, которых не наказывают за "гаремы".

Сторонники полиандрии (так по-научному называется многомужество) возмущаются: почему экс-президент Джейкоб Зума мог иметь несколько жен (по подсчетам СМИ, до четырех одновременно), а его соотечественницы аналогичного права лишены!

В дальнейшем команда действующего главы государства Сирила Рамафосы готова пойти еще дальше и признать все религиозные браки, совершенные по мусульманским, иудейским, индуистским, буддийским и даже растафарианским обычаям. Регионов, где сегодня встречается многомужество, кроме ЮАР не так много. Среди них отдельные районы Индии, Бутана, Конго и Нигерии.


Источник: rg.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика