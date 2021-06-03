32 педофила выйдут на свободу до конца года в Казахстане

32 педофила выйдут на свободу в Казахстане до конца года. Химическая кастрация в отношении них применена не будет, как все они получили срок до того, как в стране ввели соответствующие поправки в закон.
Правозащитники и психологи обеспокоены тем, что в Казахстане до сих пор нет программы по контролю или работе с этой категорией преступников после их освобождения.
Риск того, что осуждённый педофил, выйдя на свободу, вновь совершит в течение года преступление в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетнего довольно высок. В настоящее время в местах лишения свободы по соответствующей статье отбывают наказание около двух тысяч человек, и 20 процентов из них — педофилы-рецидивисты, сообщает корреспондент телеканала.
По мнению психолога Ержана Базарбаева, второй рецидив намного опаснее. Преступник уже понимает, как реагирует общество, где он ошибся в первый раз, и начинает действовать осторожнее. И решить это только кастрацией нельзя.
«После выхода на свободу, я думаю, за ними должны быть закреплены определенные психологи, которые будут наблюдать и помогать справляться с этими нуждами, потребностями. Если мысли об этих нуждах не исчезают, они же в головах, и когда проявляются у него два варианта — либо он идёт к психологу и все это прорабатывают, находят выход из этой ситуации, или же ему не с кем поговорить, не с кем поделиться. Нависшие мысли его беспокоят. Как правило, на суде такой человек признаётся вменяемым, и в причинах его наклонностей никто не разбирается. Отсидев свой срок, преступник может продолжить жить с навязчивым желанием, и рано или поздно сорваться», — говорит психолог.
Ольга Рыль, руководитель общественного фонда «Право» считает, что работа с осужденными по тяжким статьям, связанным с половой неприкосновенностью детей, должна начинаться еще в местах заключения.
«С ними должны работать психотерапевт, психолог, терапевт. Но этот комплекс услуг на территории зоны не организован. Там есть один психолог и нагрузка у него страшнейшая. Без программы по реабилитации тех, кто отбыл наказание, ситуация может усугубиться» , — считает Ольга Рыль.
Пока же, говорит руководитель общественного фонда, социализировать таких людей после выхода на свободу, фонды берутся неохотно, чаше отказываются.
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