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Погибла целая семья: районного акима наказали за ДТП на трассе в ЗКО

Просмотров:117 Опубликовано: Сегодня, 12:15
Погибла целая семья: районного акима наказали за ДТП на трассе в ЗКО
Иллюстративное фото
Акиму Акжаикского района Западно-Казахстанской области объявили выговор за аварию на трассе Уральск-Атырау, в которой погибли три человека. Также служебное расследование проведут в отношении руководителя управления ветеринарии региона Серика Нурмагамбетова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В акимате ЗКО прошло совещание, на котором рассматривались вопросы автодорожной безопасности. Заместитель начальника департамента полиции региона Жанболат Жаншин доложил о ДТП, случившемся на автотрассе Уральск-Атырау 16 мая.

"На 75-м километре трассы Уральск-Атырау в Акжаикском районе погибла целая семья - отец, сын и внук. Еще двое человек получили травмы. Автомашина ВАЗ 2113 врезалась ночью в двух лошадей, оставленных без присмотра", - сообщил полицейский.

Аким ЗКО заявил, что уже предупреждал районных акимов о принятии жестких мер по обеспечению автодорожной безопасности на республиканских трассах.

"Акиму района Калияру Айтмухамбетову объявляю выговор. Также отмечу плохую работу управления ветеринарии. Из 49 аварий с участием скота в 2020 году в 43 случаях не были установлены владельцы животных. В отношении руководителя управления ветеринарии будет проведено служебное расследование", - отметил Гали Искалиев.

Отметим, что в марте этого года выговор получил аким Сырымского района Тулеген Турегалиев. Поводом стала авария на трассе Самара-Шымкент.


Источник: tengrinews.kz
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