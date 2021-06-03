Погибла целая семья: районного акима наказали за ДТП на трассе в ЗКО

Акиму Акжаикского района Западно-Казахстанской области объявили выговор за аварию на трассе Уральск-Атырау, в которой погибли три человека. Также служебное расследование проведут в отношении руководителя управления ветеринарии региона Серика Нурмагамбетова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В акимате ЗКО прошло совещание, на котором рассматривались вопросы автодорожной безопасности. Заместитель начальника департамента полиции региона Жанболат Жаншин доложил о ДТП, случившемся на автотрассе Уральск-Атырау 16 мая.



"На 75-м километре трассы Уральск-Атырау в Акжаикском районе погибла целая семья - отец, сын и внук. Еще двое человек получили травмы. Автомашина ВАЗ 2113 врезалась ночью в двух лошадей, оставленных без присмотра", - сообщил полицейский.



Аким ЗКО заявил, что уже предупреждал районных акимов о принятии жестких мер по обеспечению автодорожной безопасности на республиканских трассах.



"Акиму района Калияру Айтмухамбетову объявляю выговор. Также отмечу плохую работу управления ветеринарии. Из 49 аварий с участием скота в 2020 году в 43 случаях не были установлены владельцы животных. В отношении руководителя управления ветеринарии будет проведено служебное расследование", - отметил Гали Искалиев.



Отметим, что в марте этого года выговор получил аким Сырымского района Тулеген Турегалиев. Поводом стала авария на трассе Самара-Шымкент.