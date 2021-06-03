«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 03 Июня
+23...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.14 KZT
  • €1 = 521.43 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как проверить свой статус в Ashyq - в приложении Kaspi.kz

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 15:17
Как проверить свой статус в Ashyq - в приложении Kaspi.kz
Иллюстративное фото
Kaspi.kz совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК запустили новый проект. Для посещения общественных мест казахстанцы теперь могут использовать сервис Ashyq прямо в приложении Kaspi.kz.

Глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: «Мы постоянно добавляем инновационные сервисы в наше самое популярное в стране суперприложение Kaspi.kz. Сегодня мы запускаем возможность для всех казахстанцев использовать сервис Ashyq в приложении Kaspi.kz, чтобы посещать спортивные клубы, бассейны, кафе и другие общественные места. Мы рады, что в сотрудничестве с государством помогаем нашим любимым клиентам вести активный образ жизни во время пандемии, а казахстанскому бизнесу работать, соблюдая меры безопасности».

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности:

«Сервис Ashyq позволил бизнесу работать в пандемию, а нам - посещать любимые заведения и продолжать жить в привычном ритме в период пандемии. Мы обещали, что данный сервис появится в самых популярных приложениях страны. Сегодня он доступен и клиентам Kaspi.kz. Мы понимаем нашу ответственность перед населением страны и приложим все усилия по защите бизнеса и недопущению распространения вируса среди казахстанцев».

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо просто открыть Kaspi QR в приложении Kaspi.kz и отсканировать QR-код, установленный на входе в заведение, участвующее в программе Ashyq. После сканирования на экране смартфона отобразится статус, разрешающий или ограничивающий вход в общественные места:

• Безопасный – нет ограничений, ПЦР-тест отрицательный.;

• Нейтральный – нет ограничений, кроме мест, где ПЦР-тест является обязательным;

• Контактный – частичное ограничение на посещение объектов;

• Инфицирован – не разрешается посещать общественные места, ПЦР-тест положительный.

Если вход разрешен, нужно показать временный пропуск работнику объекта и войти в течение 5 минут.

Проверить свой статус можно в любое время в приложении Kaspi.kz без сканирования QR-кода. Для этого нужно войти в раздел «Госуслуги – Ashyq. Статус по коронавирусу».

Реализация проекта стала возможной благодаря интеграции информационных систем Kaspi.kz и АО «НИТ».

Ранее команда Kaspi.kz совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК также успешно реализовала проекты по открытию ИП и по перерегистрации авто в суперприложении Kaspi.kz.




Источник: Kapital.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика