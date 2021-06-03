Как проверить свой статус в Ashyq - в приложении Kaspi.kz

Kaspi.kz совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК запустили новый проект. Для посещения общественных мест казахстанцы теперь могут использовать сервис Ashyq прямо в приложении Kaspi.kz.
Глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: «Мы постоянно добавляем инновационные сервисы в наше самое популярное в стране суперприложение Kaspi.kz. Сегодня мы запускаем возможность для всех казахстанцев использовать сервис Ashyq в приложении Kaspi.kz, чтобы посещать спортивные клубы, бассейны, кафе и другие общественные места. Мы рады, что в сотрудничестве с государством помогаем нашим любимым клиентам вести активный образ жизни во время пандемии, а казахстанскому бизнесу работать, соблюдая меры безопасности».
Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности:
«Сервис Ashyq позволил бизнесу работать в пандемию, а нам - посещать любимые заведения и продолжать жить в привычном ритме в период пандемии. Мы обещали, что данный сервис появится в самых популярных приложениях страны. Сегодня он доступен и клиентам Kaspi.kz. Мы понимаем нашу ответственность перед населением страны и приложим все усилия по защите бизнеса и недопущению распространения вируса среди казахстанцев».
Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо просто открыть Kaspi QR в приложении Kaspi.kz и отсканировать QR-код, установленный на входе в заведение, участвующее в программе Ashyq. После сканирования на экране смартфона отобразится статус, разрешающий или ограничивающий вход в общественные места:
• Безопасный – нет ограничений, ПЦР-тест отрицательный.;
• Нейтральный – нет ограничений, кроме мест, где ПЦР-тест является обязательным;
• Контактный – частичное ограничение на посещение объектов;
• Инфицирован – не разрешается посещать общественные места, ПЦР-тест положительный.
Если вход разрешен, нужно показать временный пропуск работнику объекта и войти в течение 5 минут.
Проверить свой статус можно в любое время в приложении Kaspi.kz без сканирования QR-кода. Для этого нужно войти в раздел «Госуслуги – Ashyq. Статус по коронавирусу».
Реализация проекта стала возможной благодаря интеграции информационных систем Kaspi.kz и АО «НИТ».
Ранее команда Kaspi.kz совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК также успешно реализовала проекты по открытию ИП и по перерегистрации авто в суперприложении Kaspi.kz.
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