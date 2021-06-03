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Оптовые цены на газ вырастут в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:37
Оптовые цены на газ вырастут в Казахстане
Иллюстративное фото
Предельные оптовые цены на товарный газ утвердили на внутреннем рынке Казахстана, передает Tengrinews.kz.

"Утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года. Согласно данному приказу предельные цены оптовой реализации повышены в среднем на 11 процентов в зависимости от региона", - сообщили в Министерстве энергетики.

Как пояснили в ведомстве, основные магистрали, по которым осуществляется внутреннее газоснабжение республики, отработали свой назначенный ресурс и имеют множество закритических дефектов по результатам диагностических обследований. При этом срок эксплуатации 70 процентов газовой инфраструктуры, имеющей стратегическую важность в обеспечении энергетической безопасности как в разрезе регионов, так и в масштабах страны, превышает 40 лет.

"Согласно законодательству государственное регулирование оптовой цены товарного газа осуществляет Министерство энергетики, розничной цены - Министерство национальной экономики. Для сдерживания конечной стоимости газа на внутреннем рынке АО "КазТрансГаз" ежегодно за счет экспорта газа субсидирует внутренний рынок страны. За 2015-2020 годы сумма убытков национального оператора от субсидирования внутреннего рынка составила порядка 425 миллиардов тенге", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что последний раз предельные цены оптовой реализации товарного газа корректировались 1 января 2019 года, тогда они были снижены в пределах от 3,8 до 17,5 процента в зависимости от региона и не повышались до текущего времени.

"В настоящее время утвержденные предельные оптовые цены на товарный газ для внутреннего рынка ниже себестоимости поставляемого газа. В различных областях утвержденная оптовая цена ниже себестоимости от 1,5 до 2,5 раза. В связи с этим в случае установления предельных цен оптовой реализации товарного газа на текущем уровне затраты национального оператора в дальнейшем увеличились бы, а невыполнение инвестиционных программ в конечном итоге может привести к увеличению количества закритичных дефектов газопроводов, что может привести в дальнейшем к непоправимому ущербу для страны", - сообщили в Минэнерго.


Источник: tengrinews.kz
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