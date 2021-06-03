Президенту Токаеву доложили о росте казахстанской экономики

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Сообщается, что Главе государства были представлены предварительные итоги реализации денежно-кредитной политики за январь-май 2021 года, данные о восстановлении деловой активности в мире и о переходе центральных банков на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий к нейтральной денежно-кредитной политике.
"Президент был проинформирован о выходе на положительную траекторию роста казахстанской экономики и перспективах ее развития в текущем году, а также о возобновлении активности розничных инвесторов и нерезидентов на рынке государственных ценных бумаг. Касым-Жомарту Токаеву было доложено о том, что впервые с сентября 2016 года объем валовых международных резервов Казахстана увеличился до 95 миллиардов долларов за счет роста цен на золото, получения инвестдохода в результате благоприятной конъюнктуры на внешних рынках и увеличения поступлений в Национальный фонд", - говорится в сообщении.
Ерболат Досаев озвучил основные причины ускорения инфляции до 7,2 процента в мае текущего года и обновленные прогнозы по основным макроэкономическим показателям на 2021 год. В его отчете также была представлена информация о росте тенговых вкладов в банковской системе и об исполнении антикризисных инициатив Главы государства, финансируемых за счет средств Нацбанка.
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