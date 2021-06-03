Главный санитарный врач подписал новое постановление

Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова. В документе говорится о расширении реализации проекта Ashyq на все регионы с целью предупреждения распространения коронавируса. А с 7 июня проект Ashyq внедрят в аэропортах городов Актау и Костанай, передает Tengrinews.kz.



Главный санврач поручил масштабировать проект на объекты предпринимательства:



фитнес-клубы, включая йога-центры;

спа-центры;

сауны, бассейны;

компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;

боулинг-клубы;

кинотеатры;

театры и филармонии;

объекты общественного питания, летние площадки, фудкорты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;

межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

бильярдные клубы;

концертные залы;

добровольных участников;

караоке;

выставки;

океанариум;

марафоны;

спортивные мероприятия со зрителями;

аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Туркестана;

аэропорты городов Актау и Костаная (с 7 июня 2021 года);

лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

детские развлекательные центры (крытые);

цирки;

отели, гостиницы.



В документе также говорится о необходимости информирования населения, физических и юридических лиц и использования мобильного приложения Ashyq, в том числе через другие платформы.



Постановление вступило в силу со дня подписания.