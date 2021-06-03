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Главный санитарный врач подписал новое постановление

Просмотров:59 Опубликовано: Сегодня, 19:02
Главный санитарный врач подписал новое постановление
Иллюстративное фото
Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова. В документе говорится о расширении реализации проекта Ashyq на все регионы с целью предупреждения распространения коронавируса. А с 7 июня проект Ashyq внедрят в аэропортах городов Актау и Костанай, передает Tengrinews.kz.

Главный санврач поручил масштабировать проект на объекты предпринимательства:

фитнес-клубы, включая йога-центры;
спа-центры;
сауны, бассейны;
компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;
боулинг-клубы;
кинотеатры;
театры и филармонии;
объекты общественного питания, летние площадки, фудкорты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;
межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
бильярдные клубы;
концертные залы;
добровольных участников;
караоке;
выставки;
океанариум;
марафоны;
спортивные мероприятия со зрителями;
аэропорты городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Туркестана;
аэропорты городов Актау и Костаная (с 7 июня 2021 года);
лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
детские развлекательные центры (крытые);
цирки;
отели, гостиницы.

В документе также говорится о необходимости информирования населения, физических и юридических лиц и использования мобильного приложения Ashyq, в том числе через другие платформы.

Постановление вступило в силу со дня подписания.


Источник: tengrinews.kz
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