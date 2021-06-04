Протасевич на госканале признался в организации протестов в Белоруссии

Основатель и бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признался в организации беспорядков в Белоруссии в 2020 году. Соответствующее заявление он сделал в эфире белорусского гостелеканала ОНТ в передаче «Марков. Ничего личного».



Проект NEXTA стал главным средством координации для участников массовых протестов в Минске и других крупных городах страны. Его основатель подчеркнул, что признал свою вину сразу после предъявления ему обвинений по статье 342 УК Белоруссии.



Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса

Роман Протасевич

об участии NEXTA в протестах



Добровольное интервью и следы пыток



В начале интервью, трансляция которого велась на сайте телеканала, Протасевич подчеркнул, что добровольно согласился на беседу с телеведущим Маратом Марковым. По предположениям блогера, его соратники негативно отреагируют на эту встречу и начнут публично его осуждать. При этом журналист подчеркнул, что ему безразличны их слова.



За несколько дней до интервью, когда Протасевич еще находился в минском СИЗО, мать журналиста заявила, что его пытали ради нужной информации. Следы пыток и удушения на кадрах с признательными показаниями блогера заметили также журналисты и медики.



Во время беседы с Марковым Протасевич заявил, что его перед беседой не гримировали и «следы пыток» никто не замазывал. При этом российская телеведущая Ольга Скабеева заметила у блогера раны на запястьях, похожие на следы от наручников. Руки журналиста в кадре показали крупным планом.



Кроме того, у журналиста часто дрожал голос, а в финале беседы он не выдержал и расплакался. Блогер заявил, что не намерен больше возвращаться в политику и участвовать в «грязных разборках».



Я хочу надеяться, что я смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то

Роман Протасевич



Откуда деньги у оппозиции?



Роман Протасевич раскрыл источники финансирования Telegram-канала NEXTA и белорусской оппозиции, лидером которой является бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. Оба проекта, по словам блогера, спонсируются из-за рубежа.



Так, он заявил, что Тихановская получает средства от литовских налогоплательщиков, заинтересованных предпринимателей и диаспор. При этом у NEXTA есть спонсор в России. Несмотря на то, что проект сначала получал деньги только с рекламы и «донатов» от подписчиков, позже к спонсорству подключился российский олигарх, имени которого Протасевич не назвал.



5000 евро еженедельно получал проект NEXTA от российского олигарха



Если изначально, как отметил журналист, каналу поступали небольшие суммы, то вскоре они увеличились до нескольких тысяч евро. Деньги на счета проекта спонсор перечислял стабильно, минимум раз в неделю. Однако сам Протасевич больших сумм никогда не получал. Основные деньги, по его предположениям, хранились на счетах второго редактора проекта Степана Путило.



Обратите внимание на то, что, начиная с осени прошлого года на NEXTA нет рекламы. Если какое-то медиа не показывает рекламу, это значит, что оно за какой-то счет содержится



Роман Протасевич

о финансировании NEXTA на сегодняшний день



Список причастных к протестам



В беседе с Марковым блогер раскрыл имена своих сторонников, которые также были причастны к авторству проекта NEXTA и организации беспорядков в Белоруссии. Телеканал ОНТ в своем Telegram-канале назвал эти данные ценными для следствия.



По словам Протасевича, к координации протестов были причастны Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, Антон Мотолько, Даниил Богданович, Артем Шрайбман, Эдуард и Виктория Пальчис, Анастасия Рогатко, Дмитрий Навоша, Евгений Малаховский. Сотрудники работали с «дворовыми чатами», а также вырабатывали конкретные тезисы, по которым формировали повестку канала. Упомянутые Протасевичем люди пока никак не прокомментировали его интервью.



Что касается президента Белоруссии Александра Лукашенко, журналист заявил, что уважает его. По словам Протасевича, углубившись в политическую повестку, он понял, что многие вещи, за которые главу государства подвергают критике, — это лишь попытки давления.



Версии задержания Протасевича



Протасевича задержали 23 мая, когда он летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщений о минировании. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA и его девушку, россиянку Софию Сапегу.



Александр Лукашенко утверждал, что сведения о минировании лайнера поступили из Швейцарии, и экипаж, посоветовавшись с аэропортом в Вильнюсе и авиакомпанией, принял решение посадить борт в Минске. При этом, как заявил президент Белоруссии, ни Киев, ни Варшава, ни Львов его принять не захотели.



Однако эта версия не подтвердилась — в аэропорту Фредерика Шопена в Варшаве отметили, что не получали запросов на экстренную посадку от борта Ryanair. По словам представителя аэропорта, в случае получения подобных сообщений Варшава приняла бы лайнер и оказала всю необходимую помощь.



За вменяемые Протасевичу в Белоруссии преступления ему грозит тюремное заключение. Кроме того, еще с ноября 2020 года он и Степан Путило внесены белорусским КГБ в список террористов. Всего в списке значатся более 700 человек, лишь двое из которых — граждане Белоруссии.