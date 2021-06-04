Обмен купюр 2006 года будет бессрочным – Нацбанк

Национальный банк принял решение о введении бессрочного периода обмена банкнот, выпущенных с 2006 года и после на основании многочисленных обращений населения, а также с учетом международного опыта. Об этом сообщил директор департамента наличного денежного обращения Национального банка Жомарт Кажмуратов, передает zakon.kz.



В случае выпуска новой банкноты в течение 12 месяцев будет действовать период параллельного обращения. Другими словами, обе банкноты, как старого, так и нового образцов, будут являться законным платежным средством и их обязаны принимать по всем видам платежей на протяжении года, - пояснил он новые правила.



После выхода из обращения той или иной банкноты в течение 3 лет ее можно будет обменять как в филиалах Национального банка, так и в отделениях банков второго уровня (БВУ) и офисах АО "Казпочта".



Если по каким-либо население не успело обменять вышедшие из обращения банкноты в БВУ и офисах АО «Казпочта» в течение трех лет, то филиалы Национального Банка будут принимать их без ограничений по срокам, - отметил Кажмуратов.