МОН о запрещенных предметах в школах: Родители несут ответственность

Родители будут нести ответственность за внос детьми запрещенных предметов в школы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
Министерство утвердило перечень предметов и веществ, запрещенных к вносу и ограниченных для использования в организациях образования.
"В школы категорически запрещается вносить оружие и предметы, имеющие внешнее сходство с ним. Кроме того, в организациях образования не допускается внос и использование колющих, режущих и острых предметов, промышленных инструментов, боеприпасов, взрывчатых, ядовитых, психоактивных веществ", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что введение новой нормы позволит создать детям безопасную и комфортную среду обучения, а также своевременно выявлять и пресекать правонарушения.
"Ответственность за внос детьми запрещенных предметов и веществ в организации образования будут нести их родители и законные представители", - предупредили в МОН.
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил, что к разработке перечня запрещенных в организациях образования предметов и веществ приступили еще в прошлом году.
"В январе этого года в рамках закона "Об образовании" мы получили компетенцию на разработку и утверждение этого перечня. Список запрещенных предметов и веществ был составлен совместно с министерствами внутренних дел, здравоохранения, цифрового и аэрокосмического развития, КНБ, Генеральной прокуратурой и Верховным судом", - отметил Аймагамбетов.
Также вводится ограничение на использование школьниками смартфонов, планшетов, плейеров во время учебных занятий. Ограничения не коснутся детей с особыми образовательными потребностями, которым смартфоны нужны для контроля здоровья. К примеру, для мониторинга сахара крови при диабете.
Ранее в МВД сообщали, что в число запрещенных предметов включены оружие, ножи, рогатки, кастеты и подобные предметы. Также к проносу запрещены имитаторы взрывчатых устройств, аэрозольные краски, пиротехнические средства и газовые баллончики.
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