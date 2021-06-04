МОН о запрещенных предметах в школах: Родители несут ответственность

Родители будут нести ответственность за внос детьми запрещенных предметов в школы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.



Министерство утвердило перечень предметов и веществ, запрещенных к вносу и ограниченных для использования в организациях образования.



"В школы категорически запрещается вносить оружие и предметы, имеющие внешнее сходство с ним. Кроме того, в организациях образования не допускается внос и использование колющих, режущих и острых предметов, промышленных инструментов, боеприпасов, взрывчатых, ядовитых, психоактивных веществ", - сообщили в министерстве.



Отмечается, что введение новой нормы позволит создать детям безопасную и комфортную среду обучения, а также своевременно выявлять и пресекать правонарушения.



"Ответственность за внос детьми запрещенных предметов и веществ в организации образования будут нести их родители и законные представители", - предупредили в МОН.



Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил, что к разработке перечня запрещенных в организациях образования предметов и веществ приступили еще в прошлом году.



"В январе этого года в рамках закона "Об образовании" мы получили компетенцию на разработку и утверждение этого перечня. Список запрещенных предметов и веществ был составлен совместно с министерствами внутренних дел, здравоохранения, цифрового и аэрокосмического развития, КНБ, Генеральной прокуратурой и Верховным судом", - отметил Аймагамбетов.



Также вводится ограничение на использование школьниками смартфонов, планшетов, плейеров во время учебных занятий. Ограничения не коснутся детей с особыми образовательными потребностями, которым смартфоны нужны для контроля здоровья. К примеру, для мониторинга сахара крови при диабете.



Ранее в МВД сообщали, что в число запрещенных предметов включены оружие, ножи, рогатки, кастеты и подобные предметы. Также к проносу запрещены имитаторы взрывчатых устройств, аэрозольные краски, пиротехнические средства и газовые баллончики.