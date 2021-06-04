Казахстанцев освободят от справок при приеме на работу

Казахстанцев освободят от бумажных справок при приеме на работу. Как заявил министр цифрового развития Багдат Мусин, в стране тестируется новый сервис, который будет дистанционно отправлять необходимые документы сразу работодателю, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Есть такие процессы, которые касаются и граждан, и бизнес. Например, прием на работу. Оказывается, справки выдаются миллионы раз, за которыми люди приходят в ЦОНы или на портал электронного правительства. Бизнес-структуры требуют справки о несудимости, справки психонаркоконтроля, подтверждение адреса. Уже сейчас мы тестируем, до конца года планируем сделать сервис, благодаря которому человеку вообще не нужно будет никуда эти справки нести", - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.



По его словам, новый сервис позволит работодателю самостоятельно запросить необходимые справки на нового сотрудника.



"(Работодатель) введет ИИН, кликнет на галочку, какую информацию он хочет запросить. Человеку придет SMS (с вопросом) о том, готов ли он предоставить работодателю эти данные в электронном формате. Если он ответит "Ок", то мы выгрузим работодателю эту информацию из баз данных. То есть хождение между работодателями и ЦОНами прекратится", - добавил министр.