Правительству Казахстана подарят слуховой аппарат

Народная партия Казахстана подарит правительству страны слуховой аппарат и очки, чтобы "государство услышало и увидело плач народа", передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Сегодня много вещей есть, что нужно сделать правительству. Деньги на это выделяются. Однако вопросы и проблемы не решаются. Люди кричат, плачут уже, пишут письма - ответа нет. Извините меня, господа (в правительстве), спуститесь на землю. Где наше слышащее государство? Почему идет полностью игнор... Мы хотим от партии подарить чиновникам слуховой аппарат, чтобы они слышали. Очки, чтобы они видели. И валидол, чтобы у них сердце на остановилось от увиденного и услышанного", - рассказал депутат Мажилиса от НПК Айбек Паяев на внеочередном съезде партии.



Напомним, Айбек Паяев уже критиковал чиновников за отсутствие обратной связи. В январе 2021 года депутаты фракции Народной партии Казахстана воздержалась при голосовании за кандидатуру премьера, заявив, что правительство и местные исполнительные органы власти стали формально относиться к своей работе.



Ранее красный автобус с представителями НПК объездил несколько регионов страны, чтобы пообщаться с казахстанцами и увидеть их проблемы. Бывший помощник Первого Президента Ермухамет Ертысбаев назвал это "сигналом для власти".