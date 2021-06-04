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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Кыргызстане разбился военный вертолет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:09
В Кыргызстане разбился военный вертолет
Фото: РИА Новости
В Алайском районе Кыргызстана разбился вертолет Сил воздушной обороны МИ-8, передает zakon.kz.

24.kg со ссылкой на собственные источники сообщает, что вертолет Сил воздушной обороны направлялся на место инцидента в приграничном районе. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Всего на борту было 15 человек.

Sputnik Кыргызстан пишет, что на место происшествия направились три бригады скорой помощи. В Минздраве уточнили, что инцидент с вертолетом произошел в селе Кичи-Алай Ноокатского района Ошской области. Но вертолет летел в Алайский район.

Сегодня, 4 июня, Погранслужба Кыргызстана заявили, что таджикистанские военные ночью начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Кыргызстана. Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренностей по границе и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Кыргызстана перевели на усиленный вариант несения службы.

В Душанбе сообщили, что заявление кыргызских пограничников не соответствует действительности.


Источник: zakon.kz
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