В Кыргызстане разбился военный вертолет

В Алайском районе Кыргызстана разбился вертолет Сил воздушной обороны МИ-8, передает zakon.kz.



24.kg со ссылкой на собственные источники сообщает, что вертолет Сил воздушной обороны направлялся на место инцидента в приграничном районе. По предварительным данным, пострадали четыре человека.



Всего на борту было 15 человек.



Sputnik Кыргызстан пишет, что на место происшествия направились три бригады скорой помощи. В Минздраве уточнили, что инцидент с вертолетом произошел в селе Кичи-Алай Ноокатского района Ошской области. Но вертолет летел в Алайский район.



Сегодня, 4 июня, Погранслужба Кыргызстана заявили, что таджикистанские военные ночью начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Кыргызстана. Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренностей по границе и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Кыргызстана перевели на усиленный вариант несения службы.



В Душанбе сообщили, что заявление кыргызских пограничников не соответствует действительности.