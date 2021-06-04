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На "Нурбола с ксивой" завели дело из-за видео в WhatsApp

Просмотров:246 Опубликовано: Сегодня, 17:51
На "Нурбола с ксивой" завели дело из-за видео в WhatsApp
Фото:instagram.com/ka3ax.001
В Антикоррупционной службе заявили, что "Нурбол с ксивой" никогда не работал в ведомстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Поводом для заявления Антикора стало видео, которое казахстанцы начали рассылать в мессенджере WhatsApp. Автор видео вел прямой эфир в Instagram, сидя на заднем сиденье автомобиля. В какой-то момент машину остановили полицейские. Со словами: "Где моя ксива?", мужчина принялся искать что-то в своей сумке и вышел на разговор с правоохранителями. Через некоторое время он вернулся в авто и компания, громко смеясь, поехала дальше.

"Он остановил нас (полицейский. - Прим.), чтобы поздороваться, я тебе гарантирую", - сказал автор видео.

Внимание, нецензурная лексика!



Вместе с видео пользователи Казнета распространяют фотографию документа, в котором указано, что мужчина работает "руководителем управления Антикоррупционной службы". При этом в "удостоверении" есть несколько грубых ошибок в названии ведомства и должности бывшего руководителя Антикора.

На "Нурбола с ксивой" завели дело из-за видео в WhatsApp

Фото из официального Telegram-канала Антикоррупционной службы


В Антикоррупционой службе сообщили, что на видео запечатлен житель Шымкента, его установили еще 2 июня.

"По факту распространения в социальных сетях видео с якобы сотрудником Агентства по противодействию коррупции сообщаем следующее. Указанное лицо никогда не являлось и не является сотрудником Антикора", - сообщили в пресс-службе агентства.

В отношении героя ролика возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса - "Подделка документов".

По данным СМИ, в 2016 году Каримова Нурбола Гайнибековича задерживали за управление автомашиной без государственного номера. Однако тогда парень отказался предоставлять документы и пытался напугать полицейских, представившись Кулибаевым Нурболом Тимуровичем.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Expert (Посетители) Сегодня, 18:40
да он больной на всю голову!
 
 

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