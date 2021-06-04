«Произведенные в Казахстане» авто на самом деле сделаны в России и Южной Корее – Бокаев

Алматы. 4 июня. КазТАГ – «Произведенные в Казахстане» автомобили на самом деле сделаны в России и Южной Корее, заявил известный эксперт Санжар Бокаев.



«По официальным данным, Казахстан производит 80 тыс. автомобилей в год или же 250 автомобилей в день. Где у нас такие производственные мощности, никто не знает. А мининдустрии загнало себя в тупик, пытаясь доказать, что мы производим 167 марок автомобилей. Сегодня мы докажем, что это не так», - сообщил Бокаев на своей странице в социальной сети в пятницу.



Он пояснил, что VIN-код, который имеется у каждого автомобиля, содержит информацию о стране-производителе.



«У каждого автомобиля имеется VIN-код, который относится к международной системе учета. Он включает в себя международный индекс изготовителя. Мы поехали в автосалоны Алматы и сделали снимки VIN-кодов. Так вот, VIN-коды автомобилей, якобы произведенных в Казахстане, согласно международной системе учета, произведены на самом деле в России, либо в Южной Корее. Ни один автомобиль не числится как произведенный в Казахстане», - отметил эксперт.



При этом он подчеркнул, что «государство вливает большие деньги и субсидирует автопром с одним лишь главным условием – автомобили должны быть произведены в Казахстане».



«Это значит, что если автомобиль не произведен в Казахстане, государство не обязано платить за него и оказывать все эти льготы для производителей. Нам нужно всего лишь доказать, что автомобили не произведены в Казахстане. Это будет основанием для того, чтобы государство не выплачивало эти многомиллиардные суммы», - сказал спикер.



По словам эксперта, заявления о 40-50% доле местного содержания в автопроме также не соответствуют действительности.



«Еще одно важное условие, выдвинутое государством – это увеличение местного содержания. То есть автопроизводители взяли на себя обязательства делать как можно больше автозапчастей здесь у нас на машиностроительных заводах Казахстана. Следует отметить, что ни один производитель за последние 15 лет не выполнил это условие, а сам министр Атамкулов (Бейбут, министр индустрии и инфраструктурного развития – КазТАГ) сообщил, что условия локализации, то есть местное содержание в автопроме доходит до 40%, а по некоторым моделям и до 50%, хотя всем известно, что нет в Казахстане ни одной модели автомобиля, в которой половина запчастей произведено у нас в Казахстане. Мы даже болтики и гайки не производим. Кого мы обманываем?» - поинтересовался автор.



Он добавил, что «на самом деле мининдустрии не проводило исследования по локализации автопрома».



Бокаев предложил пригласить в Казахстан какой-либо крупный автоконцерн и создать условия для его работы по примеру того, как это было сделано в Южной Африке.



Напомним, ранее Бокаев сообщил, что заявленный кабмином список 167 моделей, производимых в Казахстане, ему не удалось, как и нет нигде информации, где созданы 130 новых заводов автопрома. По его мнению, ситуация «попахивает мошенничеством в особо крупных размерах, совершаемых серьезным лобби из автопрома». После его выступления МИИР распространило видеообращение «машиностроителей» из разных регионов страны, часть из них пригласили эксперта посетить производства, чтобы лично убедиться в своей неправоте. Однако по приезду на некоторые объекты Бокаев выяснил, что производства нет и в помине, и даже подвергся нападению со стороны одного из «машиностроителей», когда ложь псевдопромышленников вскрылась. В настоящий момент после критики Бокаева в адрес правительства в интернете против эксперта развернута массированная кампания по распространению негативной информации о нем, при этом, ее участники действуют анонимно.