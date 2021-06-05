Более 1100 заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 1 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 392 884 случая, из них:



в городе Нур-Султан – 181,

в городе Алматы – 161,

в городе Шымкенте – 49,

в Акмолинской области – 77,

в Актюбинской области – 28,

в Алматинской области – 65,

в Атырауской области – 59,

в ВКО – 87,

в Жамбылской области – 31,

в ЗКО – 90,

в Карагандинской области – 195,

в Костанайской области – 38,

в Кызылординской области – 11,

в Мангистауской области – 31,

в Павлодарской области – 59,

в СКО – 10,

в Туркестанской области – 17.