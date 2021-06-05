Фермеров осудили за мошенничество с госсубсидиями на 111 миллионов тенге

В Павлодаре вынесли приговор главам крестьянских хозяйств за мошенничество с субсидиями на 111 миллионов тенге. Деньги, выделенные фермерам, предназначались на покупку племенного скота, но те приобрели сельхозживотных на бумаге. Суд приговорил крестьян к условным срокам наказания, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Дело в отношении сразу пяти фермеров рассмотрели в уголовном суде №2 Павлодара. Подсудимые обвинялись в совершении мошенничества в особо крупном размере, пособничестве к мошенничеству и подделке официальных документов.



По материалам дела, главы крестьянских хозяйств в период с 2018 по 2019 подделали ветеринарные сертификаты, договоры купли-продажи крупнорогатого скота и получили госсубсидии якобы на разведение племенного поголовья.



Перед кредиторами фермеры отчитались, что закупили коров герефордской породы в России. Однако продавцы этот факт опровергли. Скот оказался куплен только на бумаге. Как выяснилось в ходе следствия, двое фигурантов дела незаконно получили 78,9 миллиона тенге, еще двое - 15,2 и 17,5 миллиона тенге.



Трое подсудимых не признали вину и просили их оправдать. Еще двое - напротив признались в содеянном, и раскаялись.



Отметим, прокурор просил назначить подсудимым условную меру наказания. Представитель потерпевшей стороны полагалась на усмотрение суда и не настаивала на лишении свободы.



Оглашая приговор, судья уголовного суда №2 Павлодара Лачын Алиев сообщил, что вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, документальными доказательствами и заключениями экспертиз.



С учетом смягчающих обстоятельств и полного возмещения ущерба, суд приговорил четверых подсудимых к 6 и 5 годам лишения свободы условно, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 5 лет. Еще один фигурант дела получил 2 года ограничения свободы за подделку документов.



На весь срок за осужденными установлен пробационный контроль, им запрещено посещать увеселительные заведения менять место жительства и работы.



В пресс-службе суда №2 Павлодара отметили, что приговор не вступил в законную силу.