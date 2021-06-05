Ситуация на кыргызско-таджикской границе: отправлены войска

На 9.00 5 июня обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района относительно стабильная. Об этом сообщила Пограничная служба ГКНБ. Между тем состоялся телефонный разговор полномочного представителя правительства в Баткенской области Абдыкерима Алимбаева с председателем исполнительной власти Согдийской области Таджикистана Раджоббоем Ахмадзодой, которые договорились об укреплениюи совместных полицейских и пограничных патрулей и пехотных патрулей, а также к отправке войск на границу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.



Кроме того, состоялась встреча акимов Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области Кыргызстана с акимами Исфаринского и Гафуровского районов Согдийской области Таджикистана.



"Местные власти совместно с правоохранительными органами работают над предотвращением конфликтов и обеспечением безопасности в приграничных районах. Сейчас обстановка в приграничных с Таджикистаном районах Баткенской области спокойная", - говорится в сообщении.



Как сообщила Пограничная служба ГКНБ, ночь прошла спокойно, инцидентов не зафиксировано. Предпринимаются все меры по урегулированию обстановки.



"Подразделения ПС ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы, несут службу в усиленном режиме", - говорится в сообщении.



В Чон-Алайском районе Ошской области эвакуированы жители пяти сел. Об этом сообщил руководитель аппарата районной администрации президента Файзидин Низамов.



По его словам, около 8 тысяч жителей Жекендинского айыльного округа покинули свои дома.



"Часть жителей уже прибыла в село Дараут-Курган. Они все разместились в домах местных жителей. Для размещения эвакуированных подготовлены уже спортзалы и соцобъекты, но пока там никого нет", - сказал Файзидин Низамов.



Он отметил, что в Чон-Алайском районе пока ситуация стабильная. "Мы эвакуируем жителей в целях безопасности на случай обострения конфликта", - заявил чиновник.



Уточняется, что сегодня с 19.30 жители сел Жекенди, Кара-Тейит, Кара-Мык, Чулук и Шибе Чон-Алайского района эвакуируются в школу в селе Дароот-Коргон.



"Других местных жителей распределят в средней школе имени Мурзакулова, 44 ПТУ и центральной мечети. К эвакуации привлечены районные отделы МЧС, руководство Чон-Алайского района и комиссия гражданской обороны. Руководство Чон-Алайского районного управления МЧС занимается организацией переселения граждан. Кроме того, МЧС приступило к организации гуманитарной помощи", - сказали в министерстве.



Напомним, таджикская сторона 4 июня в 3.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров. Обстановка на границе характеризуется как относительно стабильная. Подразделения Погранслужбы ГКНБ, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке государственной границы, несут службу в усиленном варианте. Жителей сел Жекенди, Кара-Тейит, Кара-Мык, Чулук и Шибе Чон-Алайского района эвакуировали в школу в селе Дароот-Коргон.