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Как свободно путешествовать по странам ЕАЭС в 2021 году

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 11:14
Как свободно путешествовать по странам ЕАЭС в 2021 году
Фото Известия
Все, что требуется для поездки, – установить мобильное приложение «Путешествую без Covid-19».

В первую очередь от пандемии пострадали казахстанские студенты, обучающиеся в Российской Федерации, а их, по данным Министерства иностранных дел, порядка 70 тысяч человек. С прошлого года учеба перешла в дистанционный формат, но с восстановлением обучения в традиционном виде многие попросту не смогли выехать из Казахстана.

Некоторые молодые казахстанцы, оставшиеся в России даже в период карантина, задумываются о том, как вернуться летом обратно домой. Кроме того, по данным исследований, в России проживает более 840 тысяч граждан нашей страны, из которых больше полумиллиона человек – трудовые мигранты.

Но вскоре для всех, кто нуждается в активном перемещении между некоторыми странами СНГ, барьеры будут убраны. А поспособствует этому мобильное приложение «Путешествую без Covid-19», которое для казахстанцев станет доступным уже в середине июня.

«Касательно стран ЕАЭС. На всей территории будет работать приложение «Путешествую без Covid-19». Это приложение уже интегрировали несколько стран. На следующей неделе мы тоже планируем его запустить, чтобы казахстанцы могли скачивать и выезжать в страны ЕАЭС», — сообщил 3 июня на брифинге в Службе центральных коммуникаций министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Приложение будет работать по аналогии с Ashyq, но с более широкими возможностями. Сервисом смогут пользоваться все жители стран-участниц ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана и России.

Программа «Путешествую без Covid-19» разработана при поддержке Евразийского банка развития (ЕАБР), она обеспечивает свободное и безопасное перемещение граждан между странами в условиях карантинных ограничений.

«Цифровое решение снижает риск распространения заболевания и обеспечивает надежную систему контроля на межгосударственном уровне. При этом уникальность архитектуры такова, что при трансграничном информационном обмене не происходит передача персональных данных граждан», — сообщается на сайте ЕАБР.

К приложению будут подключаться лаборатории всех стран ЕАЭС. Их адреса граждане смогут узнать через этот же сервис, а после сдачи ПЦР-теста и получения результатов сведения об этом будут доступны в приложении «Путешествую без Covid-19». Таким образом, в случае получения отрицательного результата тестирования личный QR пользователя будет выдавать зеленый цвет, что позволит беспрепятственно передвигаться.

При этом, как заверяют разработчики, данные в приложении являются конфиденциальными, поэтому, сканируя QR-код, контролирующие органы могут увидеть только валидность зеленых QR-кодов. Аналогичную информацию могут запросить в гостиницах, ресторанах и авиакомпаниях.

Стоит отметить, как ранее сообщали в Министерстве торговли и интеграции Казахстана, приложение позволит пользователям найти список лабораторий, сдать анализы и получить тесты, которые затем будут доступны в интегрированной между странами системе.

Все, что требуется для поездки, — лишь установить это мобильное приложение, в котором после регистрации будет предоставлена вся информация о действующих ограничительных мерах в государстве назначения и правилах пребывания.


Источник: Литер
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