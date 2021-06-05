История "Нурбола с ксивой" получила продолжение: видео с жетона

История "Нурбола с ксивой" получила продолжение. В Шымкенте видеожетон полицейского записал, как мужчина использовал поддельное удостоверение управления Антикоррупционной службы, передает корреспондент Tengrinews.kz.В Департаменте полиции Шымкента в ответ на запрос Tengrinews.kz сообщили, что 2 июня сотрудники Полка патрульной полиции города на улице Жибек-жолы около 18.40 часов остановили автомобиль марки "Лада-21144" за несоблюдение водителем правил пользования ремнем безопасности. Водитель представился сотрудником Антикоррупционной службы, показав цифровую версию служебного удостоверения со своего мобильного телефона, и попросил сотрудников полиции не составлять административный протокол.Сообщается, что на водителя были составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 230 КоАП РК (Незаключение договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования) и части 2 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности), а автомобиль был водворен на штрафстоянку."3 июня указанный гражданин уплатил соответствующие штрафы (14585 тенге, 7292 тенге) по составленным протоколам и забрал автомобиль со штрафстоянки", - рассказали в полиции.Кроме того, по факту использования жителем Шымкента заведомо подложного документа проводится расследование по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток."Одна из главных задач полиции - это обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Если есть нарушения, которые представляют угрозу водителям, их пассажирам или пешеходам, оно должно быть немедленно устранено. Требованию полицейского о соблюдении правил должен подчиниться любой человек: с должностью или без не имеет значения. Так как перед законом все равны", - подчеркнул начальник ДП Шымкента Ералы Джумаханбетов.Напомним, ранее в Казнете появилось видео с якобы сотрудником Агентства по противодействию коррупции. Автор ролика вел прямой эфир в Instagram, сидя на заднем сиденье автомобиля. В какой-то момент машину остановили полицейские. Со словами: "Где моя ксива?", мужчина принялся искать что-то в своей сумке и вышел на разговор с правоохранителями.В Антикоррупционой службе сообщили, что на видео запечатлен житель Шымкента, его установили еще 2 июня. "Указанное лицо никогда не являлось и не является сотрудником Антикора", - сообщили в пресс-службе агентства.