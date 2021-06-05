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Ваши деньги не приносят счастья, поскольку они украдены у страны - Санжар Бокаев обратился к «большим» агашкам

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 15:08
Ваши деньги не приносят счастья, поскольку они украдены у страны - Санжар Бокаев обратился к «большим» агашкам
Фото из открытых источников
Предприниматель и общественный деятель Санжар Бокаев опубликовал в социальных сетях пост для узкого круга лиц, передает Mnews.kz.

Больше недели назад Санжар Бокаев обратился через социальные сети к Премьер-Министру РК Аскару Мамину с просьбой разобраться в данных Министерства индустрии и инфраструктурного развития касательно машиностроительной отрасли Казахстана. Раннее был поднят вопрос о ситуации на отечественном автопроме, а именно данные, опубликованные год назад на официальном сайте Премьер-Министра, о производстве 167 моделей автомобилей 22 известных марок. Бокаев утверждает, что сам лично проверил заводы в регионах, где не увидел производство обещанных моделей автомашин.

"Всех, кто звонит от имени больших агашек (особенно тех, кто звонит с российских номеров, представляясь честным бизнесменом) и пытается намекнуть на очень "выгодное партнерство", заранее информирую - не тратьте своё и моё время. Не тот случай. С казнокрадами , а также их преспешниками разговор короткий. Купить меня не получится. Вы и без того купили почти всех. Ваши деньги не приносят счастья, поскольку они украдены у страны, а могли быть направлены на социальные нужды. Не осуждаю Вас. Каждому своё. Одних счастливыми делает богатство, других - желание сделать хоть что-то полезное для своего общества (я тоже раньше считал это слишком громкими словами пока не прочувствовал). Попробуйте поменять своё мышление. Никогда не поздно. Вы поймете, как на самом деле прекрасна жизнь. Будьте здоровы...", - написал Санжар Бокаев на своей странице в Facebook.


Источник: mnews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • kolu411
  • almaty2018
  • TU-154
 Исатай (Посетители) Сегодня, 15:42
Трудно тебе будет Санжар. Очень трудно
 
 

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