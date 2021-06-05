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Водовоз "впечатал" в стену автомобиль в Петропавловске

Просмотров:367 Опубликовано: Сегодня, 17:18
Водовоз "впечатал" в стену автомобиль в Петропавловске
Кадр из видео
В Петропавловске водитель водовоза буквально "впечатал" в стену легковушку, припаркованную на стоянке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Происшествие зафиксировали камеры наблюдения, запись была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, как грузовик движется задним ходом с ближайшего переулка, далее он сворачивает на стоянку и врезается в припаркованный у стены легковой автомобиль. В результате ДТП легковушка насквозь протаранила ограждение. Все это случилось на глазах у женщины, которая в это время проходила мимо.

В пресс-службе Департамента полиции СКО сообщили, что водитель спецтехники пытался избежать наезда на пешехода, и поэтому резко свернул на парковку. В итоге пострадали два автомобиля, один из которых получил повреждения сбоку.

"5 июня 2021 года 56-летний водитель транспортного средства марки ЗИЛ 431410 при движении задним ходом, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со стоящими на парковке АО "Кызылжар Су" автомашинами. В результате наезда были повреждены две автомашины - Volkswagen Golf и Ravon. Пострадавших нет, водитель трезв", - прокомментировали инцидент в Управлении полиции Петропавловска.

В ведомстве отметили, что по факту ДТП в отношении водителя автомашины ЗИЛ 431410 собран административный материал по части 1 статьи 610 КРКоАП, который будет передан на рассмотрение в Специализированный административный суд Петропавловска для принятия процессуального решения.



Источник: Tengrinews.kz
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