«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 07 Июня
+22...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.81 KZT
  • €1 = 518.96 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Двое астанчан оформили на казахстанцев сотни онлайн-кредитов на 26 миллионов тенге

Просмотров:566 Опубликовано: Сегодня, 14:54
Двое астанчан оформили на казахстанцев сотни онлайн-кредитов на 26 миллионов тенге
Иллюстративное фото
Полицейские задержали двух мошенников, которые оформляли онлайн-кредиты на казахстанцев, передает Azattyq Rýhy. Для этого мошенники использовали персональные данные граждан, опубликованные в социальных сетях.

«Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Департамента полиции Костанайской области раскрыли схему обмана граждан двумя жителями столицы, которые оформляли онлайн-кредиты в одной из микрокредитных организаций. Мошенники находили персональные данные граждан в социальных сетях. Используя их, оформляли онлайн-кредиты. В результате действий мошенников пострадало 210 человек из 12 регионов страны. Займы составляли от 70 до 300 тысяч тенге. Всего нанесенный материальный ущерб гражданам составил 26 миллионов тенге», – рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз на брифинге.

По его данным, деньги злоумышленники выводили через виртуальные карты различных банков и в последующем использовали на ставках в букмекерской конторе.

Основная часть потерпевших узнали о фактах оформления кредитов от сотрудников полиции, другая – после образовавшейся задолженности посредством SMS-оповещения и звонков от сотрудников микрокредитных организаций с просьбой погасить задолженность по кредиту.

В настоящее время подозреваемые задержаны и находятся в следственном изоляторе города Костаная.


Источник: azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика