Двое астанчан оформили на казахстанцев сотни онлайн-кредитов на 26 миллионов тенге

Полицейские задержали двух мошенников, которые оформляли онлайн-кредиты на казахстанцев, передает Azattyq Rýhy. Для этого мошенники использовали персональные данные граждан, опубликованные в социальных сетях.



«Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Департамента полиции Костанайской области раскрыли схему обмана граждан двумя жителями столицы, которые оформляли онлайн-кредиты в одной из микрокредитных организаций. Мошенники находили персональные данные граждан в социальных сетях. Используя их, оформляли онлайн-кредиты. В результате действий мошенников пострадало 210 человек из 12 регионов страны. Займы составляли от 70 до 300 тысяч тенге. Всего нанесенный материальный ущерб гражданам составил 26 миллионов тенге», – рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз на брифинге.



По его данным, деньги злоумышленники выводили через виртуальные карты различных банков и в последующем использовали на ставках в букмекерской конторе.



Основная часть потерпевших узнали о фактах оформления кредитов от сотрудников полиции, другая – после образовавшейся задолженности посредством SMS-оповещения и звонков от сотрудников микрокредитных организаций с просьбой погасить задолженность по кредиту.



В настоящее время подозреваемые задержаны и находятся в следственном изоляторе города Костаная.