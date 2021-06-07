Приложение "Путешествую без COVID-19" стало доступно для казахстанцев

Для казахстанцев стало доступно приложение "Путешествую без COVID-19". Об этом в Twitter сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает Tengrinews.kz.
С помощью приложения "Путешествую без COVID-19" жители страны смогут выезжать в страны ЕАЭС..
Для казахстанцев стало доступно приложение "Путешествую без COVID-19". Об этом в Twitter сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает Tengrinews.kz.
С помощью приложения "Путешествую без COVID-19" жители страны смогут выезжать в страны ЕАЭС.
Версию для устройств Apple можно скачать по ссылке
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Приложение для Android-устройств доступно здесь
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Приложение "Путешествую без COVID-19" разработал Евразийский банк развития для того, чтобы граждане стран ЕАЭС при пересечении границ имели возможность предоставить результаты ПЦР-тестов с помощью своего мобильного телефона, и им больше не требовалось предоставлять справки с результатами ПЦР-тестов в бумажном виде. Результаты в виде QR-кода появятся в приложении. QR-код будет необходим при пересечении границы.
Им уже пользуются граждане России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
Также в приложении загружен список аккредитованных лабораторий для тестирования на коронавирус. Человеку, сдавшему анализ, не нужно возвращаться в медучреждение, чтобы получить бумажную справку. Его результаты лаборатория передаст в систему, и они отобразятся в приложении. При пересечении границ стран ЕАЭС пользователь сканирует QR-код и может ознакомить контролирующие органы с результатом своего анализа на COVID-19.
Разработчики уверяют, что система будет развиваться, и в последующем в ней будут отражаться сведения и о пройденной вакцинации, и о количестве антител.
С июля оно может стать обязательным для людей, въезжающих в Россию из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом ранее говорил вице-премьер России Алексей Оверчук.