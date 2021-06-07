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Приложение "Путешествую без COVID-19" стало доступно для казахстанцев

Просмотров:442 Опубликовано: Сегодня, 16:56
Приложение "Путешествую без COVID-19" стало доступно для казахстанцев
Фото:elements.envato.com
Для казахстанцев стало доступно приложение "Путешествую без COVID-19". Об этом в Twitter сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает Tengrinews.kz.

С помощью приложения "Путешествую без COVID-19" жители страны смогут выезжать в страны ЕАЭС..






Для казахстанцев стало доступно приложение "Путешествую без COVID-19". Об этом в Twitter сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает Tengrinews.kz.

С помощью приложения "Путешествую без COVID-19" жители страны смогут выезжать в страны ЕАЭС.


Версию для устройств Apple можно скачать по ссылке.

Приложение для Android-устройств доступно здесь.

Приложение "Путешествую без COVID-19" разработал Евразийский банк развития для того, чтобы граждане стран ЕАЭС при пересечении границ имели возможность предоставить результаты ПЦР-тестов с помощью своего мобильного телефона, и им больше не требовалось предоставлять справки с результатами ПЦР-тестов в бумажном виде. Результаты в виде QR-кода появятся в приложении. QR-код будет необходим при пересечении границы.

Им уже пользуются граждане России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Также в приложении загружен список аккредитованных лабораторий для тестирования на коронавирус. Человеку, сдавшему анализ, не нужно возвращаться в медучреждение, чтобы получить бумажную справку. Его результаты лаборатория передаст в систему, и они отобразятся в приложении. При пересечении границ стран ЕАЭС пользователь сканирует QR-код и может ознакомить контролирующие органы с результатом своего анализа на COVID-19.

Приложение "Путешествую без COVID-19" стало доступно для казахстанцев


Разработчики уверяют, что система будет развиваться, и в последующем в ней будут отражаться сведения и о пройденной вакцинации, и о количестве антител.

Приложение "Путешествую без COVID-19" стало доступно для казахстанцев



С июля оно может стать обязательным для людей, въезжающих в Россию из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом ранее говорил вице-премьер России Алексей Оверчук.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:26
Приложение, это хорошо, только Путин границу РФ не открывает для казахстанцев.
 
-1
  • babe
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diger (Посетители) Сегодня, 17:26
ПЦР тест вообще не может ничего гарантировать, это как тех осмотр автомобиля, прошёл его, всё тип топ, выехал за пределы тех центра, и машина сломалась. Так же с тестами на ковид, инкубационный период развития заболевания варьируется от 2 дней до 14. Так что дают эти фукалки приложения? Человек может выехать здоровым, а там уже заболеть как положено. Знаю тему, на вахту сдаёшь тест, приезжаешь туда, через 10 дней ты уже болеешь... Причём, все приезжают туда после теста. Это было в прошлом году, щас тихо.
 
 

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