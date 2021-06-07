Больных COVID-19 казахстанцев будут наказывать за нарушение самоизоляции

Казахстанцев, больных коронавирусом, будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.
"Комитет санитарно-эпидемиологического контроля сообщает, что Министерством здравоохранения Республики Казахстан утверждены санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим изоляции для больных и контактных КВИ. За неисполнение данных требований предусмотрено административное наказание. Правила вступают в силу 10 июня 2021 года", - говорится в сообщении.
Согласно приказу Министерства здравоохранения, нарушителей режима самоизоляции будут выявлять с помощью информационной платформы Ashyq.
Так, данные системы являются подтверждением факта фиксации лиц с "красным" статусом при посещении ими общественных объектов, участвующих в Ashyq. То есть факт того, что больной человек, находящийся на карантине, не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, станет поводом для возбуждения дела об административном правонарушении согласно статье 802 КоАП и принятия к нему мер административного взыскания.
Нарушителю режима самоизоляции грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП, или 87 510 тенге.
"Комитет санитарно-эпидемиологического контроля призывает всех казахстанцев соблюдать карантинные требования и надеется на то, что административные штрафы позволят взять под контроль распространение среди населения опасных инфекционных заболеваний, таких как КВИ", - добавили в ведомстве
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