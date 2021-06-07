«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 07 Июня
+22...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.81 KZT
  • €1 = 518.96 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Больных COVID-19 казахстанцев будут наказывать за нарушение самоизоляции

Просмотров:397 Опубликовано: Сегодня, 17:16
Больных COVID-19 казахстанцев будут наказывать за нарушение самоизоляции
Фото: gov.kz
Казахстанцев, больных коронавирусом, будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

"Комитет санитарно-эпидемиологического контроля сообщает, что Министерством здравоохранения Республики Казахстан утверждены санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим изоляции для больных и контактных КВИ. За неисполнение данных требований предусмотрено административное наказание. Правила вступают в силу 10 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Согласно приказу Министерства здравоохранения, нарушителей режима самоизоляции будут выявлять с помощью информационной платформы Ashyq.

Так, данные системы являются подтверждением факта фиксации лиц с "красным" статусом при посещении ими общественных объектов, участвующих в Ashyq. То есть факт того, что больной человек, находящийся на карантине, не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, станет поводом для возбуждения дела об административном правонарушении согласно статье 802 КоАП и принятия к нему мер административного взыскания.

Нарушителю режима самоизоляции грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП, или 87 510 тенге.

"Комитет санитарно-эпидемиологического контроля призывает всех казахстанцев соблюдать карантинные требования и надеется на то, что административные штрафы позволят взять под контроль распространение среди населения опасных инфекционных заболеваний, таких как КВИ", - добавили в ведомстве


Источник: Tengrinews
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика